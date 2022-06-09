Torino kapıyı çalacak

Marcao gitti gidiyor derken Galatasaray'da Victor Nelsson yolcu... TuttoSport'ta yer alan habere göre; Nelsson'u son olarak Danimarka'nın Fransa ve Avusturya maçlarında yerinde takip eden Torino scoutları, genç oyuncunun performansından etkilendi. Savunmadaki liderliği, hava toplarındaki gücü, hızı ve pas özelliklerinin öne çıktığı raporda önemli yer tuttu. Nelsson'u uzun süredir takip eden Torino, gözlemcilerden gelen olumlu rapor üzerine adım atma kararı aldı. Önümüzdeki hafta Beşiktaş ile Rıdvan Yılmaz için görüşecek olan Torino, Galatasaray ile de Danimarkalı stoper için masaya oturacak. İtalyan ekibin, 15 milyon euro önermeye hazırlandığı bildirildi.

Galatasaray, 2021 yazında 7 milyon euro ödeyerek Nelsson'u kadrosuna katmıştı.