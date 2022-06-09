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Jose'nin listesinde

Adana Demirspor'da sezona damga vuran isimlerden olan Yunus Akgün, hocası Vincenzo Montella sayesinde İtalya'da da popüler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2022 Perşembe 06:50
Jose'nin listesinde

Adana Demirspor'da sezona damga vuran isimlerden olan Yunus Akgün, hocası Vincenzo Montella sayesinde İtalya'da da popüler... La Gazzetta Dello Sport birinci sayfasından verdiği haberde Yunus'un, Mertens ile beraber AS Roma'nın listesinde ilk sırada yer aldığı belirtildi. Birinci sayfada; "Roma'ya, Mertens fırsatı ve Akgün tavsiyesi" başlığı kullanıldı. Haberin içeriğinde Vincenzo Montella'nın, Adana Demirspor'da yıldızı parlayan Yunus Akgün'ü, Mourinho'ya övgü dolu ifadelerle anlattığı ifadeleri yer aldı.

Son olarak Litvanya maçında attığı golle adından söz ettiren Yunus, Avrupa devleriyle anılmaya başladı.

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