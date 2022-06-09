Galatasaray'a Isco'dan kötü haber geldi! O rakamdan vazgeçmiyor

Galatasaray'da transfer için çalışmalar sezonun sona ermesiyle beraber hız kazandı.
Sarı kırmızılılar, uzun süredir orta sahaya kreatif bir ismi arıyor.
Bu sezon Cicaldau, Berkan ve Taylan'dan istenen verim alınamamıştı.
Galatasaray'da transfer için çalışmalar sezonun sona ermesiyle beraber hız kazandı.
Sarı kırmızılılar, uzun süredir orta sahaya kreatif bir ismi arıyor.
Bu sezon Cicaldau, Berkan ve Taylan'dan istenen verim alınamamıştı.
Cimbom, hem orta sahayı güçlendirmek, hem de eski ihtişamlı günlerine geri dönmek istiyor.
Bu bağlamda Galatasaray, rotasını İspanya'ya çevirdi.
Galatasaray, Haziran 2022'de Real Madrid ile sözleşmesi sona erecek Isco'ya talip oldu.
İspanyol basını, Galatasaray'ın Isco ile ilgilendiğini ifade etti.
Hatta seçim öncesi Dursun Özbek'in de Eşref Hamamcıoğlu'nun da Isco'ya ilgi duyduğu biliniyor.
İspanyol yıldız, Real Madrid'de kariyerine devam etmeyecek.
Öte yandan yıldız futbolcu, Galatasaray haricinde gelen teklifleri de değerlendiriyor.
ŞARTI BELLİ OLDU
Bununla beraber, İspanya'dan gelen bilgilere göre Cimbom bu transferde oldukça zorlanacak.
Pek çok takım Isco'yla yakından ilgileniyor.
Pek çok takım Isco'yla yakından ilgileniyor.
Sport gazetesi, İsco'nun Real Madrid'den aldığı 7 milyon euro'luk ücrette çok fazla indirime yanaşmadığını yazdı.
Isco bu sezon toplamda 17 maça çıktı ce 2 gol attı.