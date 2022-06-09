GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Cimbom'da Okan Kocuk krizi!

Galatasaray, 11 Haziran tarihinde yeni başkanını seçecek.
Sarı-kırmızılı camiada Eşref Hamamcıoğlu ve Dursun Özbek, adaylıklarını açıklamış durumda.
Galatasaray'da 11 Haziran tarihinden sonra transfer çalışmaları hız kazanacak.
Galatasaray, 11 Haziran tarihinde yeni başkanını seçecek.
Sarı-kırmızılı camiada Eşref Hamamcıoğlu ve Dursun Özbek, adaylıklarını açıklamış durumda.
Galatasaray'da 11 Haziran tarihinden sonra transfer çalışmaları hız kazanacak.
Aslan'da öncelik ise teknik direktör…
İki başkan adayı da mevcut teknik adam Domenec Torrent'le çalışmayı düşünmüyor.
Galatasaray'da yeni başkan İspanyol çalıştırıcı yollarını ayıracak ve transfer çalışmaları başlayacak.
Sarı-kırmızılı Eşref Hamamcıoğlu ve yönetimi yabancı teknik direktörle görüşmelerini sürdürürken, Özbek ve yönetimi Okan Buruk ismini düşünüyor.
Galatasaray'da transfer konusunda da flaş gelişmeler yaşanıyor.
Geçtiğimiz sezon Giresunspor'un kümede kalmasında Okan Kocuk önemli bir pay sahibi olmuştu.
Deneyimli kaleci, kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından yeniden Galatasaray'a geri döndü.
Ancak tecrübeli kaleci ile ilgili şok edecek bir iddia ortaya atıldı.
Takvim'in haberine göre Okan Kocuk'un artık yedek kalmak istemediği ve bu nedenle Sarı- Kırmızılı takımdan ayrılık kararı alabileceği belirtiliyor.
Galatasaray'da kalması durumunda Muslera'nın arkasında bekleyeceğini düşünen Okan'ın yönetim ve teknik direktör belirsizliğinin sona ermesinin ardından harekete geçeceği iddia ediliyor.
Okan Kocuk'un Galatasaray'la 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
Deneyimli eldiven geçen sezon Giresunspor'la 32 maça çıktı.