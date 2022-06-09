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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Cimbom'da Okan Kocuk krizi!

Galatasaray transfer haberi: Geçtiğimiz sezon kümede kalma mücadelesi veren Giresunspor'da en başarılı isimlerden biri kuşkusuz Galatasaray'dan kiralanan Okan Kocuk olmuştu. 26 yaşındaki kaleci, kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından yeniden bonservisini elinde bulundaran Galatasaray'a geri döndü. Ancak tecrübeli kaleci ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2022 Perşembe 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Cimbom'da Okan Kocuk krizi!

Galatasaray, 11 Haziran tarihinde yeni başkanını seçecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Cimbom'da Okan Kocuk krizi!

Sarı-kırmızılı camiada Eşref Hamamcıoğlu ve Dursun Özbek, adaylıklarını açıklamış durumda.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Cimbom'da Okan Kocuk krizi!

Galatasaray'da 11 Haziran tarihinden sonra transfer çalışmaları hız kazanacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Cimbom'da Okan Kocuk krizi!

Aslan'da öncelik ise teknik direktör…

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Cimbom'da Okan Kocuk krizi!

İki başkan adayı da mevcut teknik adam Domenec Torrent'le çalışmayı düşünmüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Cimbom'da Okan Kocuk krizi!

Galatasaray'da yeni başkan İspanyol çalıştırıcı yollarını ayıracak ve transfer çalışmaları başlayacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Cimbom'da Okan Kocuk krizi!

Sarı-kırmızılı Eşref Hamamcıoğlu ve yönetimi yabancı teknik direktörle görüşmelerini sürdürürken, Özbek ve yönetimi Okan Buruk ismini düşünüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Cimbom'da Okan Kocuk krizi!

Galatasaray'da transfer konusunda da flaş gelişmeler yaşanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Cimbom'da Okan Kocuk krizi!

Geçtiğimiz sezon Giresunspor'un kümede kalmasında Okan Kocuk önemli bir pay sahibi olmuştu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Cimbom'da Okan Kocuk krizi!

Deneyimli kaleci, kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından yeniden Galatasaray'a geri döndü.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Cimbom'da Okan Kocuk krizi!

Ancak tecrübeli kaleci ile ilgili şok edecek bir iddia ortaya atıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Cimbom'da Okan Kocuk krizi!

Takvim'in haberine göre Okan Kocuk'un artık yedek kalmak istemediği ve bu nedenle Sarı- Kırmızılı takımdan ayrılık kararı alabileceği belirtiliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Cimbom'da Okan Kocuk krizi!

Galatasaray'da kalması durumunda Muslera'nın arkasında bekleyeceğini düşünen Okan'ın yönetim ve teknik direktör belirsizliğinin sona ermesinin ardından harekete geçeceği iddia ediliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Cimbom'da Okan Kocuk krizi!

Okan Kocuk'un Galatasaray'la 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Cimbom'da Okan Kocuk krizi!

Deneyimli eldiven geçen sezon Giresunspor'la 32 maça çıktı.

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