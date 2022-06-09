GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten seçim öncesi transfer müjdesi!

Galatasaray Başkan Adayı Dursun Özbek, cumartesi günü yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurul öncesi açıklamalarda bulundu.
Özbek'in öne çıkan sözleri şu şekilde:
"Bütün genel kurul üyelerine şu mesajı veriyorum; Galatasaray kritik bir dönemden geçiyor. Genel kurul üyeleri 30 milyon taraftarımızı temsil ediyor. İradenin sandığa sağlıklı yansıması için seçime katılmaları lazım. Yönetim kurullarının buna ihtiyacı var. Kuvvetli bir irade ile seçilmiş yönetim kendini daha güçlü hisseder ve daha iyi hizmet eder."