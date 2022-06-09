Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten seçim öncesi transfer müjdesi!

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten seçim öncesi transfer müjdesi!

Galatasaray'da 11 Haziran'da yapılacak başkanlık seçiminde Eşref Hamamcıoğlu ile yarışacak olan Dursun Özbek flaş açıklamalarda bulundu. Özbek, başkan seçilmesi halinde hayata geçireceği projeleri anlatırken, transferle ilgili de müjde verdi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2022 Perşembe 15:49
GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten seçim öncesi transfer müjdesi!

Galatasaray Başkan Adayı Dursun Özbek, cumartesi günü yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurul öncesi açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten seçim öncesi transfer müjdesi!

Özbek'in öne çıkan sözleri şu şekilde:

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten seçim öncesi transfer müjdesi!

"Bütün genel kurul üyelerine şu mesajı veriyorum; Galatasaray kritik bir dönemden geçiyor. Genel kurul üyeleri 30 milyon taraftarımızı temsil ediyor. İradenin sandığa sağlıklı yansıması için seçime katılmaları lazım. Yönetim kurullarının buna ihtiyacı var. Kuvvetli bir irade ile seçilmiş yönetim kendini daha güçlü hisseder ve daha iyi hizmet eder."

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten seçim öncesi transfer müjdesi!

"İki tane aday var. Her iki aday da projelerini anlattı. Dolayısıyla genel kurul üyelerine adayların anlattıklarını, Galatasaray için yapacaklarını değerlendirip kimin projesi daha iyiyse, kim daha iyi hizmet edeceğini beyan ediyorsa onu seçmelerini tavsiye ediyorum. Eğer asıl olan Galatasaray diyorsak Galatasaray'ın menfaatleri ön plana çıkmalı."

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten seçim öncesi transfer müjdesi!

"Columbus gibi çok önemli bir projemiz var. Altyapıyla ilgili birçok projemiz var. Bu projelerden orta vadede yani 3-4 sene gibi bir zaman zarfında 9.5 milyar gibi net bir para kaynağımız olacak. Kemerburgaz ve spor salonunu yaptıktan sonra arta kalan para. Şu anki hesaplarımız öyle. Bu hesapları biz kendimiz de yapmıyoruz. Evet biz çalışıyoruz ama Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nın yaptığı fizibilite çerçevesinde bu rakamları buluyoruz. Dolayısıyla bu zaman zarfında oluşturduğumuz bu fonla önce Bankalar Birliği anlaşmasından kaynaklanan 2.6 milyar TL'lik borcumuzu ödeyeceğiz."

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten seçim öncesi transfer müjdesi!

"Tabii o zaman bu borç 2.6 milyar olmayacak, devam edecek. 3 milyar civarında bekliyoruz. 9 milyardan 3 milyar ödediğimiz zaman Galatasaray'ın geleceğini rahat planlaması için 6 milyarlık bir fon oluşuyor. Bu fonu da çok dikkatli kullanarak Galatasaray'ın önümüzdeki 25-30 yılına taşımayı düşünüyoruz."

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten seçim öncesi transfer müjdesi!

ÖZBEK'TEN TRANSFER MÜJDESİ!

Adaylık sürecinde transfer çalışmaları da yaptıklarını açıklayan Dursun Özbek, "Adaylık süreci bu manadaki çalışmalarımızı hiçbir şekilde etkilemiyor. Çalışmalarımızın büyük bir kısmını tamamladık. Amacımız takımımıza fayda sağlayan futbolcularımızı kadroda tutmak. Eksik yerlerimiz var. Geçtiğimiz sezondaki performansa bağlı olarak tespitlerimiz var. Bu eksik yerlere gereken transferleri yapmak suretiyle Cumhuriyet'in 100. yılına isabet eden önümüzdeki sezonda şampiyonluk en büyük hedefimiz. Taraftarlarımız, camiamız rahat olsun. Çalışmalarımızı hiçbir şekilde akamete uğratmadık" şeklinde konuştu.

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten seçim öncesi transfer müjdesi!

Dursun Özbek, Galatasaray'ın yarışmacı bir takım olduğunu vurgulayarak, "Aynı zamanda yetiştirici bir takım olmak zorunda. Bizim projelerimiz de zaten altyapının hem yapılanması hem de tesisleşmesi yönünde. 30 seneden beri yeni bir tesis yapılmamış. Halbuki gelişen koşullarda altyapının da yeniden tesisleşmesi gerekiyor. Hem bu tesisleşme yapılacak hem de altyapının en verimli şekilde Galatasaray'a hizmet etmesi için gerekli çalışmalar yapılacak. Bunların hepsini bitirdik zaten. Şunu net söyleyebiliriz; Galatasaray yarışmacı bir takım, gençlerin de takıma adaptasyonu çok büyük önem arz ediyor. Dolayısıyla bu iki proje beraber yürümek zorunda. Galatasaray'ın geleceğinin de burada olduğunu düşünüyorum. Taraftarlarımız, üyelerimiz müsterih olsunlar. Bu manada Galatasaray'ın geleceğini de en başarılı şekilde kuracağız" açıklamasını yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten seçim öncesi transfer müjdesi!

Özbek, birçok proje anlattıklarını dile getirerek, "Eğer Galatasaray'da barışı, birlikteliği, sevgi iklimini sağlayamazsak bu projelerin hiçbir hükmü yok. Hiçbir şekilde başarı gelmez. Neden biz birbirimizle kavgalı olalım, neden çekişme içinde olalım? Birinci hedefimiz Galatasaray'da sevgi iklimi oluşturmak. Çünkü başarıya giden yol bu iklim olmadan her zaman akamete uğrar, her zaman yarıda kalır. Önce küskünlerimiz varsa kendi içinde barışacak ve herkes artık birbirini sevecek. Buna Galatasaray'ın çok ihtiyacı var" dedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten seçim öncesi transfer müjdesi!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun seçim sürecini de değerlendiren Dursun Özbek, "Şu anda dikkatle izliyoruz. Futbol Federasyonu için ortada kavgalar var. Tabii bazıları meydanı boş buldu. Psikolojik üstünlüğü ele almak için federasyonu, kurulları dizayn etmeye çalışıyorlar. Böyle bir dünya yok! Biz geliyoruz. Eğer genel kurul bize görev verirse öyle boş meydanda dolaşma durumu yok. Yakından izliyoruz" diye konuştu.

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten seçim öncesi transfer müjdesi!

Özbek, "Amatör branşlara yaklaşımınız nasıl olacak?" sorusuna ise, "Amatör branşlarla ilgili çok güzel bir basketbol örneği var. Özellikle Burak Başkan'ın böyle bir yapılanmaya gitmesi çok önemliydi. Erden Timur da basketbolu aldı ve çok cüzi bir takamla, 2.6 milyon Euro'luk bir bütçeyle şampiyonluğa oynadı. Çok başarılı bir sezon geçirdi. Bütün diğer branşlarda benzer yapılanmaya gideceğiz. Basketboldaki uygulama bizim için referanstır. Amatör branşların hepsinde benzer yapılanmayı kuracağız. Bunu yapan kişi de zaten Erden Bey, beraber çalışıyoruz. Bizim için çok kolay olacak" cevabını verdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten seçim öncesi transfer müjdesi!

Sarı-kırmızılı camiaya ve taraftarlara seslenen Dursun Özbek şunları söyledi:
"Sevgiyi paylaştığın zaman hacmi büyüyor. Acıları bölüştüğün zaman da acılar hafifliyor. Onun için taraftarlara bir tek sözüm var; evet biz kötü bir sezon geçirdik. Gelecek sezonun anlamı büyük. Cumhuriyetimizin 100. yılı. Ulu Önder Atatürk'ün bize gösterdiği yolda 100 yıl yürümüşüz. Bu sezon Galatasaray en başarılı takım olmak zorunda! Gereken çalışmaları yapıyoruz."

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten seçim öncesi transfer müjdesi!

"Genel kurul eğer bizi seçerse taraftarların da memnun olacağı bir çalışma yapacağız. Biz bunu 2017'de yaptık. 2017-2018 sezonunda takımı arkadaşlarımla ben kurdum. O kadro 2 sene şampiyon oldu. Biri kaleci olmak üzere 10 tane transfer yaptık. 9 kişi ilk 11 oynadı. Bu bizim referansımız."

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten seçim öncesi transfer müjdesi!

"Biz bu işi daha önce yaptığımıza göre bu sene de yapacağız. Ama hiçbir zaman büyük paralar harcayarak değil. Artık önümüzde bir basketbol örneği var. Orada da bir şeyi ispatladık. Bu işin içine sevgiyi katmak lazım. Bu işi sevgi ile yaptığın zaman basketboldaki sonuç ortaya çıkıyor. Futbolda da taraftarlarımızı çok memnun edecek gelişmelerimiz var. İnşallah seçildikten sonra da bunları kendilerine anlatacağız."

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten seçim öncesi transfer müjdesi!

Özbek, son olarak Galatasaray'ın her sezonda şampiyonluğa oynamak zorunda olduğunu vurgulayarak, "Kimliği ve tarihi itibarıyla böyle bir amaçtan kopması mümkün değildir. Onun için biz şu anda çalışıyoruz. Bütün genel kurul üyelerini seçime bekliyorum. Herkes seçime gelsin" ifadelerini kullandı.

DİĞER
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da sürpriz ayrılık! 'Yedek kalmak istemiyorum' dedi, resti çekti...
Kinder Sürpriz’de ortaya çıkan Salmonella virüsü hakkında flaş gelişme! O fabrika basıldı
Fenerbahçe Marcelo transferini bitiriyor! Böyle açıkladı
G.Saray'dan Torrent açıklaması! Tazminat maddesi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'dan Torrent açıklaması! Tazminat maddesi...
Beşiktaş ve G.Saray'a kötü haber! Transferde 4 rakip birden
SİGARAYA ZAM MI GELDİ?
BANKALAR KAÇTA AÇILIYOR?
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dursun Özbek'ten seçim öncesi transfer müjdesi! Dursun Özbek'ten seçim öncesi transfer müjdesi! 15:48
Rıdvan Yılmaz transfer oluyor! Bonservisi... Rıdvan Yılmaz transfer oluyor! Bonservisi... 15:42
Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı! Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı! 15:25
Fenerbahçe Marcelo transferini bitiriyor! Böyle açıkladı Fenerbahçe Marcelo transferini bitiriyor! Böyle açıkladı 15:18
UEFA'dan Çakır ve Meler'e görev UEFA'dan Çakır ve Meler'e görev 15:07
Fas - Güney Afrika maçı ne zaman? Fas - Güney Afrika maçı ne zaman? 14:33
Daha Eski
Lesotho - Fildişi Sahili maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Afrika Uluslar Kupası Elemeleri Lesotho - Fildişi Sahili maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Afrika Uluslar Kupası Elemeleri 14:30
Gine Bissau - Sao Tome ve Principe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Afrika Uluslar Kupası Elemeleri Gine Bissau - Sao Tome ve Principe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Afrika Uluslar Kupası Elemeleri 14:27
5. Etnospor Kültür Festivali başladı 5. Etnospor Kültür Festivali başladı 14:19
Etiyopya - Mısır maçı ne zaman? Etiyopya - Mısır maçı ne zaman? 14:16
Gine - Malavi maçı ne zaman, saat kaçta? Gine - Malavi maçı ne zaman, saat kaçta? 14:13
Nijerya - Sierra Leone maçı ne zaman? Nijerya - Sierra Leone maçı ne zaman? 14:10