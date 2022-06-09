Bir gecede 50 milyon Euro harcamam

Cumartesi günü Dursun Özbek'le yarışacak olan Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray'ın varlıklarını iyi bir şekilde değerlendirmeyi amaçladıklarını söyledi. Hiçbir zaman 'küçüleceğiz' ifadesi kullanmadığını belirten Eşref Hamamcıoğlu, "Galatasaray'ın büyümeye devam etmesi için mal varlığını satması şart değil. Aksine eldeki varlıklarından iyi faydalanması lazım" dedi.

GELİR YARATMAK İSTİYORUZ

Galatasaray'da verimliliği sağlamak istediklerini kaydeden Hamamcıoğlu, "Delikleri kapatmak, har vurup harman savurmaya son vermek ve en üst düzeyde gelir yaratmayı hedefliyoruz. Bizler iş insanıyız, küçülerek büyüyemeyiz ki. Benim ağzımdan kimse böyle bir ifade duymamıştır ama ben bir gecede iki futbolcuya 50 milyon euro harcamam. Kimse bunu da beklemesin" diye konuştu.