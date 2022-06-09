4 nokta transfer yapacağız

Galatasaray'ın cumartesi günü yapılacak kongresi için geri sayım sürürken başkan adayı Dursun Özbek sarı-kırmızılı camiayı heyecanlandıracak açıklamalar yaptı. Mali bağımsızlığa büyük önem verdiğini ifade eden Özbek, "Hem mali hem de birliktelik anlamında kötü bir dönem yaşıyoruz. Arkadaşlarımla beraber Galatasaray'ı nasıl eski günlerine döndürebileceğimizi biliyoruz. Bunun için aldığımız dersler ve tecrübelerimiz var. Her detayını düşünerek hazırladığımız projelerimizle Galatasarayımızı mali bağımsızlığına kavuşturarak yeniden başarılı günlerimize geri döneceğiz" ifadelerini kullandı. Mali bağımsızlık için mutlaka Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmaları gerektiğini kaydetti.

2.6 MİLYAR BORÇ ERİTİLECEK

Kısa sürede finansal borcu eritmek istediklerine vurgu yapan Dursun Özbek "Değer yaratıcı projelerle konsolide 2.6 milyar TL'lik finansal borcu eritmeyi ve kulübü Bankalar Birliği anlaşmasından bir an önce çıkmayı hedefliyoruz" diye konuştu. Bunu yaparken asla küçülmeyeceklerini dile getiren Özbek futbol takımı için yeniden yapılanma sözü verdi: Bütçe disiplininden vazgeçmeyerek direkt şampiyonluğa oynayacak, herkesin gıptayla bakacağı bir kadro kuracağız. Şampiyonluğu hedefleyecek kadromuzu camiamız tarafından da kabul edilecek bir teknik direktöre emanet edeceğiz. Son şampiyonluklarda başkandım. Şimdi de hedefim kadro iskeletini koruyarak ilk 11 için 4 nokta transfer yapmak.

MEYDANI BOŞ BIRAKMAM

Önlerinde kritik bir Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı seçimi olduğunu da dile getiren Özbek "Değerli genel kurul üyeleri bize görev verirlerse meydanı öyle boş bırakmam. Ismarlama aday bekleyenlere de tek başlarına TFF'yi kendi beklentilerine göre dizayn etmek isteyenlere de pabuç bırakmam" ifadelerini kullandı.

REÇETEYi BiLiYORUZ

Dursun Özbek'in ekibinde yer alan Erden Timur, Galatasaray'ı düzlüğe çıkartacak projelerin hazır olduğunu söyledi. NutSpor Youtube kanalında yazarımız Serkan Korkmaz'ın sorularını yanıtlayan Timur, "Galatasaray nasıl kurtulur?" sorusunun cevabını biliyoruz. İlk üç ayda 30 milyon euro'luk bir ödeme var. Bu parayı bulmak ve borçsuzluk kağıdı almanız lazım. İşte burada yeni seçilecek başkanın kasa kolaylığı yapması gerek" dedi. 'Kısa vadede kar etmeli, sponsor bulmalı ve sermaye koymalıyız' diyen Timur, "Florya ve Kemerburgaz'ı piyasaya değerinde hatta üzerinde pazarlamalıyız" ifadesini kullandı.

ADA ÜYELERE AÇILACAK

Galatasaray Adası'nı kısa sürede üyelerin kullanımına açacaklarını belirten Özbek "Hem yeni araziler ile gayrimenkul projelerinden gelirler elde edeceğiz hem de Florya, Mecidiyeköy ve Riva gibi projeleri geliştireceğiz. Bu projelerimizle elde ettiğimiz gelirlerle Bankalar Birliği anlaşmasındaki borçlarımızı kapatacağız" diye konuştu.

9.5 MİLYAR TL GELECEK

Hazırladıkları projelerin hepsinin Türkiye Sınai Kalkınma Bankası tarafından tüm detaylarına kadar incelendiğinin altını çizen Dursun Özbek "Sürdürülebilir başarı için mali olarak bağımsız ve sağlam olmamız gerekiyor. Yönetim olarak 2026 sonuna kadar yaklaşık 9.5 milyar TL net nakit akışı öngörüyoruz" dedi.