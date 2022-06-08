Haberler Galatasaray Umut Bozok teklif bekliyor

Umut Bozok teklif bekliyor

G.Saray’la anlaştığı yönündeki haberlerin doğru olmadığını belirten yıldız futbolcu, “Şu an tatildeyim... Neler olacağını göreceğiz” dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2022 Çarşamba 06:50
Umut Bozok teklif bekliyor

Kasımpaşa'da attığı gollerle adından söz ettiren Umut Bozok daha sıkça konuşulacak gibi görünüyor. Lacivert-beyazlı ekipte bir yıl kiralık olarak forma giyen ve attığı 20 golle Süper Lig gol kralları arasına adını yazdıran futbolcunun şu an geleceği belirsiz. Kasımpaşa'nın satın alma opsiyonunu kullanmadığı belirtilirken Galatasaraylılığı bilinen Umut Bozok sarı- kırmızılı takımla ilgili açıklamalarda bulundu. Kendi twitch hesabında soruları yanıtlayan, Umut, Galatasaray'la anlaştığı yönündeki haberlerin doğru olmadığını belirterek, "Açık söylüyorum, ciddi bir şey yok. Kasımpaşa'ya 1 sene kiralık gelmiştim. Şimdi Lorient'e dönüyorum. Lorient ile 1 yıllık daha sözleşmem var" yanıtını verdi. Umut, "Şu an tatildeyim. Neler olacağını göreceğiz" diyerek teklif beklediğini de ortaya koydu.

"KEREM KALSIN"
Umut Bozok, Kerem Aktürkoğlu'yla ilgili, "İnanılmaz bir futbolcu. Avrupa'ya gitse iyi olur ancak G.Saray'da kalsa da iyi olur. Galatasaray'ın Kerem'e ihtiyacı var" açıklamasını yaptı.

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