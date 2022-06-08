Galatasaray'dan Mourinho'ya dev transfer çalımı! 2+1 yıllık kontrat

Dursun Özbek; Ada, Altyapı Reformu, Gelecek Vizyonu Projeleri, Florya, Colombus, Mecidiyeköy, Riva, Kemerburgaz, Spor Salonu, Tesisleşme Reformu, Hasnun Galip, yeni araziler gibi konuları kapsayan, bağımsız denetim şirketleri tarafından da incelenmiş ve rapora bağlanmış tüm projeleriyle kulübe dört yıl içerisinde 9.5 milyar TL'lik gelir sağlamayı hedefliyor.