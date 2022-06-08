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Galatasaray'dan Mourinho'ya dev transfer çalımı! 2+1 yıllık kontrat

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor. 11 Haziran'da yeni başkanını seçecek olan sarı-kırmızılılarda adaylardan biri olan Dursun Özbek transfer bombasını patlattı. Özbek'in dünyaca ünlü yıldızla prensip anlaşmasına vardığı ve seçilmesi takdirde 2+1 yıllık sözleşmeye imza attıracağı öğrenildi. Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun gözdesi konumunda olan yıldızla el sıkışan Cimbom, transferde dev bir çalım atmış olacak. Mali anlamda da devrim niteliğinde kararlar alması beklenen Dursun Özbek'in kulübün kasasına 9.5 milyar liralık bir gelir getirecek projeleri gündemine aldığı kaydedildi. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2022 Çarşamba 17:04
Galatasaray'dan Mourinho'ya dev transfer çalımı! 2+1 yıllık kontrat

Galatasaray Kulübü'nde herkes 11 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimine kilitlendi.

Galatasaray'dan Mourinho'ya dev transfer çalımı! 2+1 yıllık kontrat

Seçimde iki aday Dursun Özbek ile Eşref Hamamcıoğlu yarışacak. Son hazırlıklarını tamamlayan iki aday da projelerini genel kurul üyelerine sundu.

Galatasaray'dan Mourinho'ya dev transfer çalımı! 2+1 yıllık kontrat

Hayal kırıklığı yaratan bir sezonu geride bırakan sarı-kırmızılılar, yeni sezona iddialı bir şekilde girmeyi amaçlıyor.

Galatasaray'dan Mourinho'ya dev transfer çalımı! 2+1 yıllık kontrat

Yeni yönetimin yapacağı ilk iş teknik direktör Domenec Torrent ile yolları ayırmak olacak.

Galatasaray'dan Mourinho'ya dev transfer çalımı! 2+1 yıllık kontrat

İspanyol çalıştırıcının sözleşmesindeki tazminat maddesi ödenerek veda edilecek.

Galatasaray'dan Mourinho'ya dev transfer çalımı! 2+1 yıllık kontrat

Takımın başına yeni bir teknik adam getirilecek olan Galatasaray'da transfer hamleleri üst üste gerçekleşecek.

Galatasaray'dan Mourinho'ya dev transfer çalımı! 2+1 yıllık kontrat

Dursun Özbek ve ekibi hayata geçirmeyi planladığı projelerle, hem ekonomik anlamda çözümler üretmek hem de futbol takımını ayağa kaldırmak adına hamleler yapacak.

Galatasaray'dan Mourinho'ya dev transfer çalımı! 2+1 yıllık kontrat

9.5 MİLYAR TL GELİR!
Galatasaray'ın tarihi ve kritik döneminde sorumluluk alarak göreve talip olan Dursun Özbek ve ekibi, mevcut sorunların çözümü için 11 proje hazırladı.

Galatasaray'dan Mourinho'ya dev transfer çalımı! 2+1 yıllık kontrat

Dursun Özbek; Ada, Altyapı Reformu, Gelecek Vizyonu Projeleri, Florya, Colombus, Mecidiyeköy, Riva, Kemerburgaz, Spor Salonu, Tesisleşme Reformu, Hasnun Galip, yeni araziler gibi konuları kapsayan, bağımsız denetim şirketleri tarafından da incelenmiş ve rapora bağlanmış tüm projeleriyle kulübe dört yıl içerisinde 9.5 milyar TL'lik gelir sağlamayı hedefliyor.

Galatasaray'dan Mourinho'ya dev transfer çalımı! 2+1 yıllık kontrat

FUTBOL TAKIMINA 4 TAKVİYE!
Özbek ve ekibi, projeler konusunda sıkı bir çalışma içine girerken, diğer taraftan futbol takımı için önemli hamleler için çalışmaya başladı.

Galatasaray'dan Mourinho'ya dev transfer çalımı! 2+1 yıllık kontrat

Özbek başkan seçildiği takdirde oyuncu satmadan takımda direkt oynayacak 4 futbolcu transfer etmeyi planladığı öğrenildi.

Galatasaray'dan Mourinho'ya dev transfer çalımı! 2+1 yıllık kontrat

Bu noktada takımdan giden oyuncu olursa ilk 11'e alınacak oyuncu sayısının daha da artacağı belirtildi.

Galatasaray'dan Mourinho'ya dev transfer çalımı! 2+1 yıllık kontrat

ORTA SAHAYA DÜNYA YILDIZI!
Özbek'in ekibinin 6 numara transferinde nokta atışı yapmak istediği ve bu nedenle geçmişte Fernando etkisi yaratabilecek ismi kadroya katmayı planladığı öğrenildi.

Galatasaray'dan Mourinho'ya dev transfer çalımı! 2+1 yıllık kontrat

NEMANJA MATIC'LE ANLAŞMA SAĞLANDI
Milliyet'in haberine göre; Başkanlık için soyunan Dursun Özbek'in, Manchester United'la yolları ayrılan ve bonservisi elinde olan Nemanja Matic ile anlaşıldığı iddia edildi.

Galatasaray'dan Mourinho'ya dev transfer çalımı! 2+1 yıllık kontrat

2+1 YILLIK SÖZLEŞME!
33 yaşındaki Sırbistanlı oyuncuyla 2+1 senelik kontrat yapılacağı belirtildi.

Galatasaray'dan Mourinho'ya dev transfer çalımı! 2+1 yıllık kontrat

MOURINHO İSTİYORDU!
Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, bonservisi elinde olan Matic'i kadrosuna katmak istediği iddia edilmişti.

Galatasaray'dan Mourinho'ya dev transfer çalımı! 2+1 yıllık kontrat

Özellikle takımın ihtiyaç duyduğu 6 numara pozisyonu için Özbek'in kafalarda soru işareti yaratmayacak bir isimle temasa geçilmesi talimatı verdiği ve bu doğrultuda Matic isminin gündeme geldiği bildirildi.

Galatasaray'dan Mourinho'ya dev transfer çalımı! 2+1 yıllık kontrat

Geçtiğimiz sezon Manchester United'da 32 resmi maçta forma giyen Matic, 4 asistlik katkı verdi.

Galatasaray'dan Mourinho'ya dev transfer çalımı! 2+1 yıllık kontrat

Kariyerine Kızılyıldız altyapısında başlayan yıldız futbolcu, Chelsea, Benfica ve son olarak Manchester United gibi önemli takımların formasını giydi.

Galatasaray'dan Mourinho'ya dev transfer çalımı! 2+1 yıllık kontrat

Sırbistan Milli Takımı'nda 48 maçta forma giyen Matic, bu karşılaşmalarda 2 gol kaydetti.

Galatasaray'dan Mourinho'ya dev transfer çalımı! 2+1 yıllık kontrat

Deneyimli futbolcunun güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.

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