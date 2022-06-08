Galatasaray'dan Mourinho'ya dev transfer çalımı! 2+1 yıllık kontrat

Galatasaray Kulübü'nde herkes 11 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimine kilitlendi.
Galatasaray Kulübü'nde herkes 11 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimine kilitlendi.
Seçimde iki aday Dursun Özbek ile Eşref Hamamcıoğlu yarışacak. Son hazırlıklarını tamamlayan iki aday da projelerini genel kurul üyelerine sundu.
Hayal kırıklığı yaratan bir sezonu geride bırakan sarı-kırmızılılar, yeni sezona iddialı bir şekilde girmeyi amaçlıyor.
Yeni yönetimin yapacağı ilk iş teknik direktör Domenec Torrent ile yolları ayırmak olacak.
İspanyol çalıştırıcının sözleşmesindeki tazminat maddesi ödenerek veda edilecek.
Takımın başına yeni bir teknik adam getirilecek olan Galatasaray'da transfer hamleleri üst üste gerçekleşecek.
Dursun Özbek ve ekibi hayata geçirmeyi planladığı projelerle, hem ekonomik anlamda çözümler üretmek hem de futbol takımını ayağa kaldırmak adına hamleler yapacak.
9.5 MİLYAR TL GELİR!
Galatasaray'ın tarihi ve kritik döneminde sorumluluk alarak göreve talip olan Dursun Özbek ve ekibi, mevcut sorunların çözümü için 11 proje hazırladı.
Dursun Özbek; Ada, Altyapı Reformu, Gelecek Vizyonu Projeleri, Florya, Colombus, Mecidiyeköy, Riva, Kemerburgaz, Spor Salonu, Tesisleşme Reformu, Hasnun Galip, yeni araziler gibi konuları kapsayan, bağımsız denetim şirketleri tarafından da incelenmiş ve rapora bağlanmış tüm projeleriyle kulübe dört yıl içerisinde 9.5 milyar TL'lik gelir sağlamayı hedefliyor.
FUTBOL TAKIMINA 4 TAKVİYE!
Özbek ve ekibi, projeler konusunda sıkı bir çalışma içine girerken, diğer taraftan futbol takımı için önemli hamleler için çalışmaya başladı.
Özbek başkan seçildiği takdirde oyuncu satmadan takımda direkt oynayacak 4 futbolcu transfer etmeyi planladığı öğrenildi.
Bu noktada takımdan giden oyuncu olursa ilk 11'e alınacak oyuncu sayısının daha da artacağı belirtildi.
ORTA SAHAYA DÜNYA YILDIZI!
Özbek'in ekibinin 6 numara transferinde nokta atışı yapmak istediği ve bu nedenle geçmişte Fernando etkisi yaratabilecek ismi kadroya katmayı planladığı öğrenildi.
NEMANJA MATIC'LE ANLAŞMA SAĞLANDI
Milliyet'in haberine göre; Başkanlık için soyunan Dursun Özbek'in, Manchester United'la yolları ayrılan ve bonservisi elinde olan Nemanja Matic ile anlaşıldığı iddia edildi.
2+1 YILLIK SÖZLEŞME!
33 yaşındaki Sırbistanlı oyuncuyla 2+1 senelik kontrat yapılacağı belirtildi.
MOURINHO İSTİYORDU!
Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, bonservisi elinde olan Matic'i kadrosuna katmak istediği iddia edilmişti.
Özellikle takımın ihtiyaç duyduğu 6 numara pozisyonu için Özbek'in kafalarda soru işareti yaratmayacak bir isimle temasa geçilmesi talimatı verdiği ve bu doğrultuda Matic isminin gündeme geldiği bildirildi.
Geçtiğimiz sezon Manchester United'da 32 resmi maçta forma giyen Matic, 4 asistlik katkı verdi.
Kariyerine Kızılyıldız altyapısında başlayan yıldız futbolcu, Chelsea, Benfica ve son olarak Manchester United gibi önemli takımların formasını giydi.
Sırbistan Milli Takımı'nda 48 maçta forma giyen Matic, bu karşılaşmalarda 2 gol kaydetti.
Deneyimli futbolcunun güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.