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"Galatasaray’da oynamak isterim"

Süper Lig'de bu sezon en çok konuşulan oyunculardan birisi de Balotelli'ydi. Adana Demirspor'da ekstra bir performans ortaya koyan ve 33 maçta 19 gol, 6 asist üreten İtalyan golcü, sarı-kırmızılı kulübe adeta göz kırptı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2022 Çarşamba 06:50
"Galatasaray’da oynamak isterim"

Süper Lig'de bu sezon en çok konuşulan oyunculardan birisi de Balotelli'ydi. Adana Demirspor'da ekstra bir performans ortaya koyan ve 33 maçta 19 gol, 6 asist üreten İtalyan golcü, sarı-kırmızılı kulübe adeta göz kırptı. Balotelli gelen bir soru üzerine, "G.Saray'da her oyuncu oynamak ister. Ateşli taraftarları var. Avrupa'da bu şekilde tanınıyor, büyük bir kulüp" ifadesini kullandı. F.Bahçe'yle ilgili ise "G.Saray'ın altında kalan bir takım diyebilirim" dedi. Bu yorumuyla G.Saraylı taraftarların kalbini fetheden Balotelli'yle ilgili sürpriz gelişmeler yaşanabileceği belirtiliyor.

Mario Balotelli, G.Saray'ı çalıştırdığı dönemde Terim'in fotoğrafını paylaşmış ve üzerine de "Büyük saygı" diye yazmıştı.

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