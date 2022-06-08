Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Dursun Özbek'ten yılın bombası! İşte listedeki yıldızlar

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Dursun Özbek'ten yılın bombası! İşte listedeki yıldızlar

Galatasaray transfer haberi: Sarı-kırmızılı camiada 11 Haziran'da yapılacak olan seçim öncesi sıcak gelişmeler yaşanıyor. Başkan adaylarından Dursun Özbek ve yönetiminin hummalı bir transfer çalışması yürüttüğü ve genellikle bonservisi elinde olan yıldızları radarına aldığı ifade edildi. Özbek ve ekibi seçimden galibiyetle çıkıp güçlü bir Galatasaray inşa etmek istiyor. Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Cimbom'da sürpriz isimler gündeme geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2022 Çarşamba 18:40
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Dursun Özbek'ten yılın bombası! İşte listedeki yıldızlar

Sarı-kırmızılı camiada 11 Haziran tarihinde seçim heyecanı yaşanacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Dursun Özbek'ten yılın bombası! İşte listedeki yıldızlar

Galatasaray'da Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu, yeni başkan olmak için kıyasıya bir yarışa girecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Dursun Özbek'ten yılın bombası! İşte listedeki yıldızlar

Özbek, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada projelerini açıklamıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Dursun Özbek'ten yılın bombası! İşte listedeki yıldızlar

Bankalar Birliği anlaşmasından çıkacağını söyleyen Dursun Özbek şu ifadeleri kullanmıştı:

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Dursun Özbek'ten yılın bombası! İşte listedeki yıldızlar

"Önce oradan çıkacağım. 2.6 milyar lirayı ödemek suretiyle Bankalar birliği anlaşmasından çıkacağım."

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Dursun Özbek'ten yılın bombası! İşte listedeki yıldızlar

"Eğer sürdürülebilir bir sportif başarı istiyorsak bir tek şartı var, sürdürülebilir mali yapıyı hazırlamamız lazım. Eğer sportif başarının peşinden koşacaksak önce sürdürülebilir bir mali yapı olması lazım ki sürdürülebilir bir başarı gelsin."

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Dursun Özbek'ten yılın bombası! İşte listedeki yıldızlar

"Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Biz en iyi takımı kurabiliriz ama taraftarımızın bizim arkamızda durması, bizi desteklemesi lazım. Burada kimin seçildiğinin bir önemli yok. Taraftarımız yanımızdan eksik olmasın."

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Dursun Özbek'ten yılın bombası! İşte listedeki yıldızlar

"Galatasaray'ın şöyle bir özelliği var. Galatasaray, olimpik sporları Türkiye'ye getiren en önemli kuruluş. Futbol bizim en önemli başarımız ama basketbolda Erden kardeşimin basketbolda yakaladığı başarıyı hepimiz gördük."

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Dursun Özbek'ten yılın bombası! İşte listedeki yıldızlar

"Her branşta aynı yapılandırmayı yaparak 100. yılda en çok kupa kazanan kulüp olarak anılmak istiyoruz. Onun için çalışmaları yaptık."

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Dursun Özbek'ten yılın bombası! İşte listedeki yıldızlar

Dursun Özbek'in gelecek sezon için hummalı bir transfer çalışması yürüttüğü ortaya çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Dursun Özbek'ten yılın bombası! İşte listedeki yıldızlar

Kulübün mali durumuna göre hareket etmeyi planlayan Özbek, önceliği bonservis sorunu olmayan oyunculara verecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Dursun Özbek'ten yılın bombası! İşte listedeki yıldızlar

Teknik direktör meselesini de en kısa sürede çözmek isteyen Dursun Özbek ve yönetimi, Torrent'le yolları ayırdıktan sonra Okan Buruk'u göreve getirmeyi düşünüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Dursun Özbek'ten yılın bombası! İşte listedeki yıldızlar

Okan Buruk da yaptığı açıklamada Galatasaray'ı geri dönmek istediğini belirtti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Dursun Özbek'ten yılın bombası! İşte listedeki yıldızlar

İşte Dursun Özbek ve yönetiminin radarına aldığı oyuncular:

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Dursun Özbek'ten yılın bombası! İşte listedeki yıldızlar

ISCO

Sarı-kırmızılı takımda öncelik orta saha transferine verilecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Dursun Özbek'ten yılın bombası! İşte listedeki yıldızlar

Aslan'ın bu konuda düşündüğü isimlerden biri de Real Madrid'den ayrılan ve boşa çıkan Isco.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Dursun Özbek'ten yılın bombası! İşte listedeki yıldızlar

Özbek ve yönetimi göreve gelirse Isco için harekete geçecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Dursun Özbek'ten yılın bombası! İşte listedeki yıldızlar

AXEL WITSEL

Galatasaray'ın orta saha transferi için ilgilendiği isimlerden biri de Dortmund'la yollarını ayıran Axel Witsel.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Dursun Özbek'ten yılın bombası! İşte listedeki yıldızlar

Tecrübeli oyuncuyla Marsilya, Juventus gibi takımlar da ilgileniyor ancak Galatasaray Belçikalı orta sahayı kadrosuna katmak için ısrarcı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Dursun Özbek'ten yılın bombası! İşte listedeki yıldızlar

ONYEKURU

Babel'in ayrılışı sonrası o bölgeye transfer yapmak isteyen Galatasaray, eski yıldızı Onyekuru'yu transfer etmeyi planlıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Dursun Özbek'ten yılın bombası! İşte listedeki yıldızlar

Yunanistan'da mutsuz olan Nijeryalı oyuncunun eski takımına geri dönmeye sıcak baktığı belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Dursun Özbek'ten yılın bombası! İşte listedeki yıldızlar

JAVI MARTINEZ

Galatasaray'da orta saha transferi için alternatif isimlerden biri de Javi Martinez.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Dursun Özbek'ten yılın bombası! İşte listedeki yıldızlar

33 yaşındaki orta sahanın Katar ekibi Qatar SC ile olan sözleşmesi sona erdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Dursun Özbek'ten yılın bombası! İşte listedeki yıldızlar

Sarı-kırmızılı ekip, duruma göre Javi Martinez için girişimlerde bulunabilir.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Dursun Özbek'ten yılın bombası! İşte listedeki yıldızlar

KAZIMCAN KARATAŞ

Galatasaray, sol bek transferi için Altay'ın 19 yaşındaki yeteneği Kazımcan Karataş'ı düşünüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Dursun Özbek'ten yılın bombası! İşte listedeki yıldızlar

Sarı-kırmızılı ekip, küme düşen İzmir ekibinde 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç futbolcuyu makul bir bonservis bedeliyle kadrosuna katmak istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Dursun Özbek'ten yılın bombası! İşte listedeki yıldızlar

OĞUZHAN ÖZYAKUP

Orta sahayı güçlendirmek isteyen ve alternatifli bir kadro kurmayı düşünen Galatasaray'da gündeme gelen isimlerden biri de Beşiktaş'la yollarını ayıran Oğuzhan Özyakup oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Dursun Özbek'ten yılın bombası! İşte listedeki yıldızlar

Tecrübeli orta saha geçtiğimiz günlerde bir fotoğraf paylaşırken Ömer Bayram'ın yaptığı yorum transfer olasılığını güçlendirdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Dursun Özbek'ten yılın bombası! İşte listedeki yıldızlar

29 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta 17 maça çıktı ve 1 asistle oynadı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Dursun Özbek'ten yılın bombası! İşte listedeki yıldızlar

Hollanda'dan da talipleri olan Oğuzhan'ın Türkiye'de kalmaya sıcak baktığı belirtildi.

DİĞER
Kapıcılar Kralı'nın kızıl saçlı güzeliydi... 79 yaşındaki Sevda Ferdağ'a yıllar acımadı
Şair ve yazar Mevlana İdris Zengin’e veda! Onu bu sözlerle anlattı: Derviş titizliğinde yaşayan bir insandı
Fırtına'dan F.Bahçe'ye yılın çalımı!
G.Saray'dan Mourinho'ya dev çalım! 2+1 yıllık kontrat
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Adana Demirspor - Galatasaray U17 | CANLI İZLE
G.Saray'dan Mourinho'ya dev çalım! 2+1 yıllık kontrat
Kira artış oranı hesaplama!
Neden güneş kremi sürülmeli, güneş kreminin faydası nedir? Güneş kremi kaç saatte bir sürülmeli?
Günde kaç litre su içmek gerekir?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Halkbank Bozidar Vucicevic'le yollarını ayırdı Halkbank Bozidar Vucicevic'le yollarını ayırdı 18:53
Cimbom'da bombalar peş peşe! O liste ortaya çıktı Cimbom'da bombalar peş peşe! O liste ortaya çıktı 18:39
Konyaspor'da Avrupa mesaisi erken başladı Konyaspor'da Avrupa mesaisi erken başladı 18:12
Adana Demirspor - Galatasaray U17 | CANLI İZLE Adana Demirspor - Galatasaray U17 | CANLI İZLE 17:58
Fırtına'dan F.Bahçe'ye yılın çalımı! Fırtına'dan F.Bahçe'ye yılın çalımı! 17:55
Luis Campos düğmeye bastı! Draxler... Luis Campos düğmeye bastı! Draxler... 17:42
Daha Eski
A Milli Futbol Takımı Lüksemburg'a ulaştı A Milli Futbol Takımı Lüksemburg'a ulaştı 17:09
İspanyollar duyurdu! Süper Lig devleri Matias Vargas'ın peşinde İspanyollar duyurdu! Süper Lig devleri Matias Vargas'ın peşinde 17:04
G.Saray'dan Mourinho'ya dev çalım! 2+1 yıllık kontrat G.Saray'dan Mourinho'ya dev çalım! 2+1 yıllık kontrat 17:04
Devler Ligi'nde takvim açıklandı! İşte F.Bahçe ve Trabzonspor'un maç programı Devler Ligi'nde takvim açıklandı! İşte F.Bahçe ve Trabzonspor'un maç programı 16:41
Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı saat kaçta? 16:06
Sürpriz ayrılık! Bonservis bedeli belli oldu Sürpriz ayrılık! Bonservis bedeli belli oldu 16:00