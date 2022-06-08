GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Dursun Özbek'ten yılın bombası! İşte listedeki yıldızlar

Sarı-kırmızılı camiada 11 Haziran tarihinde seçim heyecanı yaşanacak.
Galatasaray'da Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu, yeni başkan olmak için kıyasıya bir yarışa girecek.
Özbek, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada projelerini açıklamıştı.
Sarı-kırmızılı camiada 11 Haziran tarihinde seçim heyecanı yaşanacak.
Galatasaray'da Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu, yeni başkan olmak için kıyasıya bir yarışa girecek.
Özbek, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada projelerini açıklamıştı.
Bankalar Birliği anlaşmasından çıkacağını söyleyen Dursun Özbek şu ifadeleri kullanmıştı:
"Önce oradan çıkacağım. 2.6 milyar lirayı ödemek suretiyle Bankalar birliği anlaşmasından çıkacağım."
"Eğer sürdürülebilir bir sportif başarı istiyorsak bir tek şartı var, sürdürülebilir mali yapıyı hazırlamamız lazım. Eğer sportif başarının peşinden koşacaksak önce sürdürülebilir bir mali yapı olması lazım ki sürdürülebilir bir başarı gelsin."
"Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Biz en iyi takımı kurabiliriz ama taraftarımızın bizim arkamızda durması, bizi desteklemesi lazım. Burada kimin seçildiğinin bir önemli yok. Taraftarımız yanımızdan eksik olmasın."
"Galatasaray'ın şöyle bir özelliği var. Galatasaray, olimpik sporları Türkiye'ye getiren en önemli kuruluş. Futbol bizim en önemli başarımız ama basketbolda Erden kardeşimin basketbolda yakaladığı başarıyı hepimiz gördük."
"Her branşta aynı yapılandırmayı yaparak 100. yılda en çok kupa kazanan kulüp olarak anılmak istiyoruz. Onun için çalışmaları yaptık."
Dursun Özbek'in gelecek sezon için hummalı bir transfer çalışması yürüttüğü ortaya çıktı.
Kulübün mali durumuna göre hareket etmeyi planlayan Özbek, önceliği bonservis sorunu olmayan oyunculara verecek.
Teknik direktör meselesini de en kısa sürede çözmek isteyen Dursun Özbek ve yönetimi, Torrent'le yolları ayırdıktan sonra Okan Buruk'u göreve getirmeyi düşünüyor.
Okan Buruk da yaptığı açıklamada Galatasaray'ı geri dönmek istediğini belirtti.
İşte Dursun Özbek ve yönetiminin radarına aldığı oyuncular:
ISCO
Sarı-kırmızılı takımda öncelik orta saha transferine verilecek.
Aslan'ın bu konuda düşündüğü isimlerden biri de Real Madrid'den ayrılan ve boşa çıkan Isco.
Özbek ve yönetimi göreve gelirse Isco için harekete geçecek.
AXEL WITSEL
Galatasaray'ın orta saha transferi için ilgilendiği isimlerden biri de Dortmund'la yollarını ayıran Axel Witsel.
Tecrübeli oyuncuyla Marsilya, Juventus gibi takımlar da ilgileniyor ancak Galatasaray Belçikalı orta sahayı kadrosuna katmak için ısrarcı.
ONYEKURU
Babel'in ayrılışı sonrası o bölgeye transfer yapmak isteyen Galatasaray, eski yıldızı Onyekuru'yu transfer etmeyi planlıyor.
Yunanistan'da mutsuz olan Nijeryalı oyuncunun eski takımına geri dönmeye sıcak baktığı belirtildi.
JAVI MARTINEZ
Galatasaray'da orta saha transferi için alternatif isimlerden biri de Javi Martinez.
33 yaşındaki orta sahanın Katar ekibi Qatar SC ile olan sözleşmesi sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, duruma göre Javi Martinez için girişimlerde bulunabilir.
KAZIMCAN KARATAŞ
Galatasaray, sol bek transferi için Altay'ın 19 yaşındaki yeteneği Kazımcan Karataş'ı düşünüyor.
Sarı-kırmızılı ekip, küme düşen İzmir ekibinde 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç futbolcuyu makul bir bonservis bedeliyle kadrosuna katmak istiyor.
OĞUZHAN ÖZYAKUP
Orta sahayı güçlendirmek isteyen ve alternatifli bir kadro kurmayı düşünen Galatasaray'da gündeme gelen isimlerden biri de Beşiktaş'la yollarını ayıran Oğuzhan Özyakup oldu.
Tecrübeli orta saha geçtiğimiz günlerde bir fotoğraf paylaşırken Ömer Bayram'ın yaptığı yorum transfer olasılığını güçlendirdi.
29 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta 17 maça çıktı ve 1 asistle oynadı.
Hollanda'dan da talipleri olan Oğuzhan'ın Türkiye'de kalmaya sıcak baktığı belirtildi.