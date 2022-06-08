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Galatasaray başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu projelerini açıkladı! "Biz hayal satmıyoruz"

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da gözler 11 Haziran'da gerçekleştirilecek olan seçime çevrilmiş durumda. Sarı-kırmızılıların başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu, canlı yayında açıklamalarda bulundu. Hamamcıoğlu yaptığı konuşmada projelerinden bahsetti. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2022 Çarşamba 20:24 Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2022 Çarşamba 20:43
Galatasaray başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu projelerini açıkladı! "Biz hayal satmıyoruz"

Galatasaray'da gözler 11 Haziran'da gerçekleştirilecek olan seçime çevrilmiş durumda. Sarı-kırmızılıların başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu, canlı yayında açıklamalarda bulundu. Hamamcığolu yaptığı konuşmada, projelerinden bahsetti.

İşte o açıklamalar...

Eşref Hamamcıoğlu: Uzun zamandır kaynaklarımızı iyi kullanamıyoruz. Hem insan, hem para kaynaklarımızı, hem de varlıklarımızı. En önemli kaynağımız insan. Üyelerimiz en değerli insan kaynağı diyoruz ama bir türlü harekete geçiremiyoruz.

Konuşmamızın odak noktası insan olacak. O kadar gayrimenkulden konuştuk ki, asıl değeri olan insanı unuttuk. Maddi değerler elbette önemli ama insani değerlerimiz de ihmal edilmemeli.

Galatasaray'daki idari ve teknik kadronun iyi çalıştığı söylenemez. İlk yapacağımız işlerden bir tanesi daha iyi çalışmaları için neler yapabileceğimizi sormak olacaktır. Onlara daha iyi çalışma ortamı hazırlayacağız.

Dışardan danışman desteği almayacağız, danışmanlarımız Galatasaraylılar olacak. Hele hele başka kulüp taraftarı olan danışmanlarımız hiç olmayacak.

Güçlü bir yönetim olursak hiç kimse önümüzde duramaz. Galatasaray'ın tekrar gurur duyacağı organizasyon haline gelmesi kolay olacaktır.

1 senede 250 milyon dolar borcu kapatacağız, şu kadar kasa kolaylığı sağlayacağız, bu kadar gayrimenkul satacağız diye bir vaadimiz olamaz. Hayal satmıyoruz biz.

Biz 30 Nisan'dan beri buradayız. 30 Nisan'dan önce 2 aday yarışıyorduk. O gün Metin Öztürk 'yeni aday çıkarsa o kişi haindir' demişti. Şimdi sonradan aday olan kişinin listesine girdi.

2015 ve 2018'i hatırlayın. O zaman da kasa kolaylığı, gayrimenkul satışı ve Galatasaray'ı borç batacağından kurtaracağız dendi. Değerli Galatasaraylılar, ikinci defa aynı filmi görmeye hazır mısınız ?

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