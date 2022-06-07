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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Eşref Hamamcıoğlu'dan Roberto De Zerbi ve Roberto Mancini açıklaması! "Gel desek gelirler"

Galatasaray'da 11 Haziran'da yapılacak seçimde başkanlık için yarışacak olan Eşref Hamamcıoğlu, bombayı patlattı. Hamamcıoğlu, iki İtalyan teknik direktörler Roberto Mancini ve Roberto De Zerbi ile görüştüklerini ve her şeyin olumlu gittiğini söyledi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2022 Salı 14:54 Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2022 Salı 14:58
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİİ: Eşref Hamamcıoğlu'dan Roberto Mancini ve Roberto De Zerbi açıklaması! "Gel desek gelirler"

Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu, seçilmeleri durumunda sarı-kırmızılı futbol takımını yabancı bir ismin çalıştıracağını belirtti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİİ: Eşref Hamamcıoğlu'dan Roberto Mancini ve Roberto De Zerbi açıklaması! "Gel desek gelirler"

Kulübün 11 Haziran'da gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulunda eski başkan Dursun Özbek ile yarışacak Eşref Hamamcıoğlu gündeme dair açıklamalarda bulundu. İşte Hamamcıoğlu'nun sözleri...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİİ: Eşref Hamamcıoğlu'dan Roberto Mancini ve Roberto De Zerbi açıklaması! "Gel desek gelirler"

"TORRENT İLE DEVAM ETMEYECEĞİZ"

Hamamcıoğlu, mevcut teknik direktör Domenec Torrent'in sözleşmesini uygun şartlarda feshetmeyi planladıklarını belirterek, "Bizim teknik direktör adaylarımız yabancı ve farklı isim olacak."

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİİ: Eşref Hamamcıoğlu'dan Roberto Mancini ve Roberto De Zerbi açıklaması! "Gel desek gelirler"

"MANCINI GEL DESEK GELİR"

"İtalya'daki isimlerle bir temasımız oldu. Mancini zaten daha önce Türkiye'de çalışmıştı. Diğer antrenör de genç ve başarılı. Bir ön temasımız oldu. Gel desek gelirler. Mancini de buna dahil." dedi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİİ: Eşref Hamamcıoğlu'dan Roberto Mancini ve Roberto De Zerbi açıklaması! "Gel desek gelirler"

Ayrıca Roberto De Zerbi ile görüşme gerçekleştirdik.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİİ: Eşref Hamamcıoğlu'dan Roberto Mancini ve Roberto De Zerbi açıklaması! "Gel desek gelirler"

Eşref Hamamcıoğlu, uzun yıllar Altınordu'da görev yapan teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun altyapının başına geçirmeyi düşündükleri isimlerden biri olduğunu dile getirerek, "Hüseyin Bey ile ben görüşmedim. Galatasaray Sportif AŞ'de bana başkan vekilliği yapacak Adnan Öztürk Bey görüştü.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİİ: Eşref Hamamcıoğlu'dan Roberto Mancini ve Roberto De Zerbi açıklaması! "Gel desek gelirler"

Hüseyin Bey altyapının başına düşündüğümüz adaylardan biri. O kapsamda görüşme yapıldı. Seçildiğimiz zaman görüşeceğimiz altyapı adaylarından biri de değerli Hüseyin Bey'dir." diye konuştu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİİ: Eşref Hamamcıoğlu'dan Roberto Mancini ve Roberto De Zerbi açıklaması! "Gel desek gelirler"

"Gelecek vadeden futbolcuları transfer edeceklerini aktaran Hamamcıoğlu, "Şunun garantisini verebiliriz, genç, şampiyonluğa susamış iyi bir kadro kuracağız.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİİ: Eşref Hamamcıoğlu'dan Roberto Mancini ve Roberto De Zerbi açıklaması! "Gel desek gelirler"

"Galatasaray mücadele edecek. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Bütün branşlarda bu şekilde olacak. Yerli ve yabancı istikbal vadeden gençler alacağız."

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİİ: Eşref Hamamcıoğlu'dan Roberto Mancini ve Roberto De Zerbi açıklaması! "Gel desek gelirler"

"Elbette taraftarımız coşkulu, rekabet edici, yarışmacı bir takım bekleyecek. Biz bundan hiçbir zaman imtina etmiyoruz. Bizim de 2023'te şampiyonluğa oynayacak bir futbol takımı ve diğer branşlarda da son derece başarılı olmasını arzu ettiğimiz takım hedefimiz var."

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİİ: Eşref Hamamcıoğlu'dan Roberto Mancini ve Roberto De Zerbi açıklaması! "Gel desek gelirler"

"Bundan en ufak şaşmamız yok. Ancak Galatasaraylılar bizden 'A futbolcusunu, B futbolcusunu getireceğiz.' diye bir heyecan bekliyorlarsa bu çok doğru olmaz. Çünkü emin olun şu anda Galatasaray'ın öncelikleri çok farklı. Galatasaray bu seçimde bir varoluş mücadelesi veriyor. Her şeyden önce değerli taraftarlarımızın bu bilinçte olması lazım. En büyük hedefimiz de Cumhuriyetin 100. yılında, 2023'te tüm branşlarda en üst düzeydeki başarıyı sağlamak olacaktır."

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİİ: Eşref Hamamcıoğlu'dan Roberto Mancini ve Roberto De Zerbi açıklaması! "Gel desek gelirler"

ROBERTO MANCINI KİMDİR?

27 Kasım 1964 tarihinde İtalya'nın Ancona kentinde Marianna Mancini, Aldo Mancini çiftinin oğlu olarak doğmuştur. Stephanie adında bir kardeşi vardır.



GALATASARAY TRANSFER HABERLERİİ: Eşref Hamamcıoğlu'dan Roberto Mancini ve Roberto De Zerbi açıklaması! "Gel desek gelirler"

Futbol Kariyerine Bologna takımının alt yapısında başlamıştır. Daha sonra 1981-1982 yıllarında Bologna, 1982-1997 yıllarında 15 sene aralıksız Sampdoria, 1997-2000 yıllarında Lazio ve 2001 yılında ise sadece 4 maç oynadığı Leicester City takımında olduktan sonra futbolu bıraktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİİ: Eşref Hamamcıoğlu'dan Roberto Mancini ve Roberto De Zerbi açıklaması! "Gel desek gelirler"

Roberto Mancini, 2001 senesinin şubat ayında Fatih Terim'den boşalan Fiorentina takımının antrenörlüğüne başladı. O yıl İtalya Kupasını kazandı. Daha sonra Lazio, Inter Milan ve Manchester City takımlarını çalıştırdı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİİ: Eşref Hamamcıoğlu'dan Roberto Mancini ve Roberto De Zerbi açıklaması! "Gel desek gelirler"

Manchester City'i çalıştırdığı dönemde Premier Lig şampiyonluğu kazandı. 14 Mayıs 2013 tarihinde Manchester City takımından ayrıldı. İtalyan hoca şu anda İtalya Milli Takımı'nı çalıştırıyor.

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