GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Eşref Hamamcıoğlu'dan Roberto De Zerbi ve Roberto Mancini açıklaması! "Gel desek gelirler"

Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu, seçilmeleri durumunda sarı-kırmızılı futbol takımını yabancı bir ismin çalıştıracağını belirtti.
Kulübün 11 Haziran'da gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulunda eski başkan Dursun Özbek ile yarışacak Eşref Hamamcıoğlu gündeme dair açıklamalarda bulundu. İşte Hamamcıoğlu'nun sözleri...
"TORRENT İLE DEVAM ETMEYECEĞİZ"
Hamamcıoğlu, mevcut teknik direktör Domenec Torrent'in sözleşmesini uygun şartlarda feshetmeyi planladıklarını belirterek, "Bizim teknik direktör adaylarımız yabancı ve farklı isim olacak."