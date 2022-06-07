GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Burak Elmas'tan Domenec Torrent kararı! Kalsaydı...

Sabah'ın haberine göre; ancak Elmas, Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala kaybedilen Demir Grup Sivasspor maçının ardından Torrent'in biletini kesti.

Yönetici arkadaşlarıyla bu düşüncesini paylaşan sarı-kırmızılı kulübün başkanı, 2.1 milyon Euro'luk tazminat maddesini çözemediği için İspanyol hocayı görevden alamadı.

DUYGUSAL BİR KONUŞMA YAPMIŞTI

Burak Elmas'ı samimi bulmayan ve kendisini göndermek istediğini anlayan Torrent de Başakşehir maçı öncesi oyuncularına duygusal bir konuşma yapmıştı.