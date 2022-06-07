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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Burak Elmas'tan Domenec Torrent kararı! Kalsaydı...

Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da bir yandan seçim heyecanı yaşanırken öte yandan başkan adayları çalışmalarını sürdürüyor. Yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak isteyen Aslan'da Domenec Torrent'in geleceği de merak konusu. Başkan Burak Elmas ise görevde kalsaydı Torrent ile ilgili kararını vermişti. İşte o karar ve son gelişmeler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2022 Salı 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Burak Elmas'tan Domenec Torrent kararı! Kalsaydı...

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, dijital platform Vole'ye verdiği röportajda, "Kalsam Torrent'le devam ederdim.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Burak Elmas'tan Domenec Torrent kararı! Kalsaydı...

İyi teknik direktör olduğunu düşünüyorum.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Burak Elmas'tan Domenec Torrent kararı! Kalsaydı...

Bizim projemiz 6 aylık değildi" demişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Burak Elmas'tan Domenec Torrent kararı! Kalsaydı...

Sabah'ın haberine göre; ancak Elmas, Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala kaybedilen Demir Grup Sivasspor maçının ardından Torrent'in biletini kesti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Burak Elmas'tan Domenec Torrent kararı! Kalsaydı...

Yönetici arkadaşlarıyla bu düşüncesini paylaşan sarı-kırmızılı kulübün başkanı, 2.1 milyon Euro'luk tazminat maddesini çözemediği için İspanyol hocayı görevden alamadı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Burak Elmas'tan Domenec Torrent kararı! Kalsaydı...

DUYGUSAL BİR KONUŞMA YAPMIŞTI

Burak Elmas'ı samimi bulmayan ve kendisini göndermek istediğini anlayan Torrent de Başakşehir maçı öncesi oyuncularına duygusal bir konuşma yapmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Burak Elmas'tan Domenec Torrent kararı! Kalsaydı...

Torrent,"Daha ne kadar görevde kalırım bilmiyorum ama yeni sezonda yokum.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Burak Elmas'tan Domenec Torrent kararı! Kalsaydı...

Son 3 maçı kendiniz için oynayın" isteğinde bulunmuştu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Burak Elmas'tan Domenec Torrent kararı! Kalsaydı...

İKİ ADAYIN DA TERCİHİ BELLİ

Başkan adaylarından Dursun Özbek'in favori hocası Okan Buruk, Eşref Hamamcıoğlu'nun adayı ise 42 yaşındaki İtalyan teknik adam De Zerbi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Burak Elmas'tan Domenec Torrent kararı! Kalsaydı...

11 Haziran'da seçilecek başkan, ilk iş olarak Burak Elmas'ın Torrent'le imzaladığı sözleşmeyi en az zararla feshetmeye çalışacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Burak Elmas'tan Domenec Torrent kararı! Kalsaydı...

ELMAS NE DEMİŞTİ?

"Sanırım kendisi sayesinde seçildiğime inanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Burak Elmas'tan Domenec Torrent kararı! Kalsaydı...

'Başkanı ben getirdim, ben göndereceğim' diye mesaj yolladı bana.

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