Xeka’ya rakip çıktı

Xeka, Galatasaray ile ciddi şekilde anılıyor. Lille ile Fransa Ligi şampiyonluğu yaşayan ve bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayan Portekizli oyuncunun ciddi talipleri var. Bunlardan birisi de Roma... Corriere dello Sport'un haberine göre Roma'nın rüyası Leandro Paredes... Roma sportif direktör Tiago Pinto, Arjantinli yıldızın sözleşmesini yenilememe kararını öğrendikten sonra onunla yeniden ilgilenmeye başladı. Mourinho'nun orta sahaya istediği isimler listesinde Xeka da bulunuyor. Ancak Paredes'in öncelikle tercih edilecek olması nedeniyle 27 yaşındaki Portekizli orta sahanın, Galatasaray'a gelme olasılığı yüksek görülüyor.