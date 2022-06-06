Haberler Galatasaray Xeka’ya rakip çıktı

Xeka’ya rakip çıktı

Portekizli futbolcuya, Mourinho’nun takımı Roma da talip oldu. Ancak sarı-kırmızılı ekip bir adım önde görülüyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2022 Pazartesi 06:50
Xeka’ya rakip çıktı

Xeka, Galatasaray ile ciddi şekilde anılıyor. Lille ile Fransa Ligi şampiyonluğu yaşayan ve bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayan Portekizli oyuncunun ciddi talipleri var. Bunlardan birisi de Roma... Corriere dello Sport'un haberine göre Roma'nın rüyası Leandro Paredes... Roma sportif direktör Tiago Pinto, Arjantinli yıldızın sözleşmesini yenilememe kararını öğrendikten sonra onunla yeniden ilgilenmeye başladı. Mourinho'nun orta sahaya istediği isimler listesinde Xeka da bulunuyor. Ancak Paredes'in öncelikle tercih edilecek olması nedeniyle 27 yaşındaki Portekizli orta sahanın, Galatasaray'a gelme olasılığı yüksek görülüyor.

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