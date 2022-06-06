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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Umut Bozok'tan flaş Galatasaray sözleri!

Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'de çıktığı 38 maçta 20 gol atarak sezonu gol kralı olarak tamamlayan Umut Bozok'un talipleri de arttı. Sezonu Kasımpaşa'da kiralık olarak tamamlayan yıldız futbolcu transfer açıklamasında bulundu. İşte Umut Bozok'un Galatasaray sözleri...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2022 Pazartesi 20:45
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Umut Bozok'tan flaş Galatasaray sözleri!

Umut Bozok, Spor Toto Süper Lig'i 20 golle tamamlayarak 2021-2022 sezonunu gol kralı oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Umut Bozok'tan flaş Galatasaray sözleri!

25 yaşındaki futbolcu, 2012-2013 sezonunda bu unvanı elde eden Burak Yılmaz'dan sonra Gol Krallığı yarışını zirvede tamamlayabilen ilk yerli futbolcu oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Umut Bozok'tan flaş Galatasaray sözleri!

Bozok, ligde sergilediği performansla A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un dikkatini çekerek milli takım kadrosuna da seçilmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Umut Bozok'tan flaş Galatasaray sözleri!

UMUT BOZOK ADAY KADRODAN ÇIKARTILDI

Milli futbolcu Umut Bozok, sakatlığı nedeniyle A Millî Takımımızın UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosundan çıkarıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Umut Bozok'tan flaş Galatasaray sözleri!

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"Kasımpaşa'da forma giyen Umut Bozok, sakatlığı nedeniyle A Milli Takımımızın UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosundan çıkarıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Umut Bozok'tan flaş Galatasaray sözleri!

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında kulübüyle çıktığı müsabaka sırasında arka adalesinde sakatlık yaşayan futbolcunun MR tetkiklerini değerlendiren A Millî Takım Sağlık Heyeti, Umut'un tedavisinin UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları sürecinde tamamlanmayacağını tespit etti. Bu gelişme üzerine, millî oyuncumuz aday kadrodan çıkarıldı."

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Umut Bozok'tan flaş Galatasaray sözleri!

TRANSFERİN GÖZDESİ OLDU

Bu sezon Kasımpaşa formasıyla gol krallığı yaşayan Umut Bozok, transferin de gözdesi olmayı başardı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Umut Bozok'tan flaş Galatasaray sözleri!

Yıldız futbolcunun Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer listesinde yer aldığı iddia edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Umut Bozok'tan flaş Galatasaray sözleri!

MENAJERİNDEN TRANSFER AÇIKLAMASI GELMİŞTİ

Umut Bozok'un menajeri de artan transfer iddialarının ardından Fotomac.com.tr editörü Kemal Tamtürk'e açıklamalarda bulunmuştu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Umut Bozok'tan flaş Galatasaray sözleri!

İŞTE O AÇIKLAMA:

Çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor. Umut Türkiye'den kimseyle konuşmadı. Ne bir gazeteci, menajer ne de bir yönetici... Kasımpaşa Umut'un satın alma opsiyonunu kullanmadı. Umut'un Lorient ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Umut Bozok'tan flaş Galatasaray sözleri!

Bilinmesi gereken ilk gerçek Umut Bozok'un Lorient futbolcusu olduğu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Umut Bozok'tan flaş Galatasaray sözleri!

Türkiye'den ilgilenen kulüpler var onlar doğru kişi ile görüşme sağlamadılar. Şu an için Umut'un Lorient'a döneceğini söyleyebilirim.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Umut Bozok'tan flaş Galatasaray sözleri!

Avrupa'dan kulüplerle görüşmeler var. İlerleyen günlerde bir karar verilecek. Umut Bozok için Fransa, İspanya ve İtalya ekiplerinin ilgisi var.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Umut Bozok'tan flaş Galatasaray sözleri!

UMUT'TAN GALATASARAY SÖZLERİ!

Yıldız futbolcu da kişisel Twitch kanalından flaş açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Umut Bozok'tan flaş Galatasaray sözleri!

Umut Bozok açıklamasında, "Nuri Şahin, Türkiye'de büyük takımlara uğramadan 3-4 sonra direkt Avrupa'ya gider. Hak ediyor, inanılmaz bir hoca.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Umut Bozok'tan flaş Galatasaray sözleri!

Rachid Ghezzal, benim arkadaşım. Rachid, yılan gibi. Sol ayağı var ya inanılmaz, her şeyi yapar, bacak arası, şut, frikik, orta... Her şey var onda.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Umut Bozok'tan flaş Galatasaray sözleri!

Galatasaray'la ilgili şu anda ciddi hiçbir şey yok. Tatildeyim. Kasımpaşa'ya 1 sene kiralık gelmiştim, şimdi Lorient'e dönüyorum.

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