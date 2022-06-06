GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Umut Bozok'tan flaş Galatasaray sözleri!

Umut Bozok, Spor Toto Süper Lig'i 20 golle tamamlayarak 2021-2022 sezonunu gol kralı oldu.
Umut Bozok, Spor Toto Süper Lig'i 20 golle tamamlayarak 2021-2022 sezonunu gol kralı oldu.
25 yaşındaki futbolcu, 2012-2013 sezonunda bu unvanı elde eden Burak Yılmaz'dan sonra Gol Krallığı yarışını zirvede tamamlayabilen ilk yerli futbolcu oldu.
Bozok, ligde sergilediği performansla A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un dikkatini çekerek milli takım kadrosuna da seçilmişti.
UMUT BOZOK ADAY KADRODAN ÇIKARTILDI
Milli futbolcu Umut Bozok, sakatlığı nedeniyle A Millî Takımımızın UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosundan çıkarıldı.
TFF'den yapılan açıklama şöyle:
"Kasımpaşa'da forma giyen Umut Bozok, sakatlığı nedeniyle A Milli Takımımızın UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosundan çıkarıldı.
Spor Toto Süper Lig'in son haftasında kulübüyle çıktığı müsabaka sırasında arka adalesinde sakatlık yaşayan futbolcunun MR tetkiklerini değerlendiren A Millî Takım Sağlık Heyeti, Umut'un tedavisinin UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları sürecinde tamamlanmayacağını tespit etti. Bu gelişme üzerine, millî oyuncumuz aday kadrodan çıkarıldı."
TRANSFERİN GÖZDESİ OLDU
Bu sezon Kasımpaşa formasıyla gol krallığı yaşayan Umut Bozok, transferin de gözdesi olmayı başardı.
Yıldız futbolcunun Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer listesinde yer aldığı iddia edildi.
MENAJERİNDEN TRANSFER AÇIKLAMASI GELMİŞTİ
Umut Bozok'un menajeri de artan transfer iddialarının ardından Fotomac.com.tr editörü Kemal Tamtürk'e açıklamalarda bulunmuştu.
İŞTE O AÇIKLAMA:
Çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor. Umut Türkiye'den kimseyle konuşmadı. Ne bir gazeteci, menajer ne de bir yönetici... Kasımpaşa Umut'un satın alma opsiyonunu kullanmadı. Umut'un Lorient ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
Bilinmesi gereken ilk gerçek Umut Bozok'un Lorient futbolcusu olduğu.
Türkiye'den ilgilenen kulüpler var onlar doğru kişi ile görüşme sağlamadılar. Şu an için Umut'un Lorient'a döneceğini söyleyebilirim.
Avrupa'dan kulüplerle görüşmeler var. İlerleyen günlerde bir karar verilecek. Umut Bozok için Fransa, İspanya ve İtalya ekiplerinin ilgisi var.
UMUT'TAN GALATASARAY SÖZLERİ!
Yıldız futbolcu da kişisel Twitch kanalından flaş açıklamalarda bulundu.
Umut Bozok açıklamasında, "Nuri Şahin, Türkiye'de büyük takımlara uğramadan 3-4 sonra direkt Avrupa'ya gider. Hak ediyor, inanılmaz bir hoca.
Rachid Ghezzal, benim arkadaşım. Rachid, yılan gibi. Sol ayağı var ya inanılmaz, her şeyi yapar, bacak arası, şut, frikik, orta... Her şey var onda.
Galatasaray'la ilgili şu anda ciddi hiçbir şey yok. Tatildeyim. Kasımpaşa'ya 1 sene kiralık gelmiştim, şimdi Lorient'e dönüyorum.