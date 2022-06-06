GALATASARAY HABERLERİ - Adı Galatasaray'la anılan Vedat Muriqi'den flaş transfer açıklaması!

Galatasaray başta olmak üzere birçok kulübün golcü adayları arasında yer alan Vedat Muriqi, transferiyle ilgili konuştu.
Mallorca'da kiralık oynadıktan sonra Lazio'ya dönen Kosovalı golcü şunları söyledi:
Gelecek mi? Şu an umurumda değil.
Galatasaray başta olmak üzere birçok kulübün golcü adayları arasında yer alan Vedat Muriqi, transferiyle ilgili konuştu.
Mallorca'da kiralık oynadıktan sonra Lazio'ya dönen Kosovalı golcü şunları söyledi:
Gelecek mi? Şu an umurumda değil.
Sezon bittiğine göre tamamen milli takıma odaklandım.
Ardından bir ay tatilim var. Psikolojik olarak yorgun hissediyorum çünkü küme düşme mücadelesi çok zor.
Lazio ile sözleşmesinin sürdüğünü kaydeden Muriqi, sözlerine şöyle devam etti:
Orada sezon öncesi kampına katılacağım.
Sonra bir karar vereceğiz.
Ülkemizde Giresunspor, Gençlerbirliği, Rizespor ve son olarak Fenerbahçe formaları da giyen Vedat Muriqi, sezonu İspanya'da tamamladı.
Bonservisi Lazio'da bulunan Muriqi, devre arasında Mallorca'ya kiralandı.
Kosovalı santrfor, La Liga'da 16 maça çıktı 5 gol ve 3 asist yaptı.
Vedat Muriqi, Lazio'da ise toplamda 49 maça çıktı.
Kosovalı santrfor, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 2 asist yapabildi.
Yıldız forvet, büyük umutlarla geldiği İtalya'da eleştiri oklarının hedefi haline geldi.
Fenerbahçe döneminde 12 milyon euro olan Vedat Muriqi'in, güncel piyasa değeri 7 milyon euro...