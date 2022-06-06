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GALATASARAY HABERLERİ - Adı Galatasaray'la anılan Vedat Muriqi'den flaş transfer açıklaması!

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen eski Fenerbahçeli golcü Vedat Muriqi, geleceğine ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2022 Pazartesi 08:21
GALATASARAY HABERLERİ - Adı Galatasaray'la anılan Vedat Muriqi'den flaş transfer açıklaması!

Galatasaray başta olmak üzere birçok kulübün golcü adayları arasında yer alan Vedat Muriqi, transferiyle ilgili konuştu.

GALATASARAY HABERLERİ - Adı Galatasaray'la anılan Vedat Muriqi'den flaş transfer açıklaması!

Mallorca'da kiralık oynadıktan sonra Lazio'ya dönen Kosovalı golcü şunları söyledi:

GALATASARAY HABERLERİ - Adı Galatasaray'la anılan Vedat Muriqi'den flaş transfer açıklaması!

Gelecek mi? Şu an umurumda değil.

GALATASARAY HABERLERİ - Adı Galatasaray'la anılan Vedat Muriqi'den flaş transfer açıklaması!

Sezon bittiğine göre tamamen milli takıma odaklandım.

GALATASARAY HABERLERİ - Adı Galatasaray'la anılan Vedat Muriqi'den flaş transfer açıklaması!

Ardından bir ay tatilim var. Psikolojik olarak yorgun hissediyorum çünkü küme düşme mücadelesi çok zor.

GALATASARAY HABERLERİ - Adı Galatasaray'la anılan Vedat Muriqi'den flaş transfer açıklaması!

Lazio ile sözleşmesinin sürdüğünü kaydeden Muriqi, sözlerine şöyle devam etti:

GALATASARAY HABERLERİ - Adı Galatasaray'la anılan Vedat Muriqi'den flaş transfer açıklaması!

Orada sezon öncesi kampına katılacağım.

GALATASARAY HABERLERİ - Adı Galatasaray'la anılan Vedat Muriqi'den flaş transfer açıklaması!

Sonra bir karar vereceğiz.

GALATASARAY HABERLERİ - Adı Galatasaray'la anılan Vedat Muriqi'den flaş transfer açıklaması!

Ülkemizde Giresunspor, Gençlerbirliği, Rizespor ve son olarak Fenerbahçe formaları da giyen Vedat Muriqi, sezonu İspanya'da tamamladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Adı Galatasaray'la anılan Vedat Muriqi'den flaş transfer açıklaması!

Bonservisi Lazio'da bulunan Muriqi, devre arasında Mallorca'ya kiralandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Adı Galatasaray'la anılan Vedat Muriqi'den flaş transfer açıklaması!

Kosovalı santrfor, La Liga'da 16 maça çıktı 5 gol ve 3 asist yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Adı Galatasaray'la anılan Vedat Muriqi'den flaş transfer açıklaması!

Vedat Muriqi, Lazio'da ise toplamda 49 maça çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Adı Galatasaray'la anılan Vedat Muriqi'den flaş transfer açıklaması!

Kosovalı santrfor, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 2 asist yapabildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Adı Galatasaray'la anılan Vedat Muriqi'den flaş transfer açıklaması!

Yıldız forvet, büyük umutlarla geldiği İtalya'da eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Adı Galatasaray'la anılan Vedat Muriqi'den flaş transfer açıklaması!

Fenerbahçe döneminde 12 milyon euro olan Vedat Muriqi'in, güncel piyasa değeri 7 milyon euro...

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