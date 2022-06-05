Haberler Galatasaray Galatasaray başkan adayları Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'na kötü haber! Cenk Ergün...

Galatasaray başkan adayları Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'na kötü haber! Cenk Ergün...

Galatasaray'da son dakika haberi... Başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu ve Dursun Özbek'in sportif direktör adayı olan Cenk Ergün ile ilgili flaş bir gelişme yaaşandı. Buna göre o Fransız kulübü, Cenk Ergün'ü sportif direktör olarak takıma istiyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2022 Pazar 16:51 Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2022 Pazar 16:51
Galatasaray başkan adayları Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'na kötü haber! Cenk Ergün...

Galatasaray'da 11 Haziran'daki başkanlık seçiminde adayların birlikte çalışacağı iddia edilen Cenk Ergün'e Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille teklif götürdü.

Galatasaray başkan adayları Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'na kötü haber! Cenk Ergün...

Galatasaray'ın başkan adayları Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'nun yeni dönemde birlikte çalışacaklarını açıkladıkları Cenk Ergün'e Fransa'dan da talip var.

Galatasaray başkan adayları Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'na kötü haber! Cenk Ergün...

Fransız ekibi Lille'in, Galatasaray'ın eski idari menajeri Cenk Ergün ile temasa geçtiği öğrenildi.

Galatasaray başkan adayları Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'na kötü haber! Cenk Ergün...

Fransa Ligue 1'de 2020-21 sezonunu şampiyon tamamlayan Lille, 2021-22 sezonunu 10. sırada bitirerek hayal kırıklığı yarattı.

Galatasaray başkan adayları Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'na kötü haber! Cenk Ergün...

Fransız temsilcisinde başarısızlıkla sonuçlanan sezonun ardından fatura sportif koordinatörlük görevini yürüten eski futbolcu Sylvain Armand'a kesildi.

Galatasaray başkan adayları Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'na kötü haber! Cenk Ergün...

FRANSA'YA DAVET EDİLDİ

Sabah'ın haberine göre, Sylvain Armand'ın yerine bir isim arayan Lille, Cenk Ergün'de karar kıldı.

Galatasaray başkan adayları Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'na kötü haber! Cenk Ergün...

Lille'in Cenk Ergün ile görüşerek tecrübeli futbol adamını Fransa'ya davet ettiği belirtildi.

Galatasaray başkan adayları Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'na kötü haber! Cenk Ergün...

Cenk Ergün'ün Fortuna Sittard'da danışmanlık yapmadan önce 2014-18 yılları arasında Galatasaray'da başarılı işlere imza attığı kaydedildi.

Galatasaray başkan adayları Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'na kötü haber! Cenk Ergün...

CENK ERGÜN KİMDİR?
Cenk Ergün 1974 yılında doğdu. İlkokulu Bursa'da okudu.

Galatasaray başkan adayları Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'na kötü haber! Cenk Ergün...

1993 yılında Galatasaray Lisesi matematik bölümünden mezun oldu.

Galatasaray başkan adayları Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'na kötü haber! Cenk Ergün...

Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü'nde yükseköğrenimini tamamladı.

Galatasaray başkan adayları Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'na kötü haber! Cenk Ergün...

2000–2003 yılları arasında Kamera Spor Reklamcılık A.Ş.'de Türkiye Futbol Federasyonu için reklam ve sponsorluk pazarlaması ve A Milli Futbol Takımı özel maç organizasyonları yaptı.

Galatasaray başkan adayları Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'na kötü haber! Cenk Ergün...

2003–2006 yılları arasında Trabzonspor Sportif A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü.

Galatasaray başkan adayları Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'na kötü haber! Cenk Ergün...

2006 yılından itibaren Galatasaray Sportif A.Ş.'de Özel Projeler Sorumlusu olarak görev aldı.

Galatasaray başkan adayları Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'na kötü haber! Cenk Ergün...

Ergün, şu anda futbol direktörü olarak görev yapmaktadır. Cenk Ergün evli, Fransızca, İngilizce, İspanyolca ve İtalyanca biliyor.

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