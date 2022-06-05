Galatasaray başkan adayları Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'na kötü haber! Cenk Ergün...

Galatasaray'da 11 Haziran'daki başkanlık seçiminde adayların birlikte çalışacağı iddia edilen Cenk Ergün'e Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille teklif götürdü.
Galatasaray'da 11 Haziran'daki başkanlık seçiminde adayların birlikte çalışacağı iddia edilen Cenk Ergün'e Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille teklif götürdü.
Galatasaray'ın başkan adayları Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'nun yeni dönemde birlikte çalışacaklarını açıkladıkları Cenk Ergün'e Fransa'dan da talip var.
Fransız ekibi Lille'in, Galatasaray'ın eski idari menajeri Cenk Ergün ile temasa geçtiği öğrenildi.
Fransa Ligue 1'de 2020-21 sezonunu şampiyon tamamlayan Lille, 2021-22 sezonunu 10. sırada bitirerek hayal kırıklığı yarattı.
Fransız temsilcisinde başarısızlıkla sonuçlanan sezonun ardından fatura sportif koordinatörlük görevini yürüten eski futbolcu Sylvain Armand'a kesildi.
FRANSA'YA DAVET EDİLDİ
Sabah'ın haberine göre, Sylvain Armand'ın yerine bir isim arayan Lille, Cenk Ergün'de karar kıldı.
Lille'in Cenk Ergün ile görüşerek tecrübeli futbol adamını Fransa'ya davet ettiği belirtildi.
Cenk Ergün'ün Fortuna Sittard'da danışmanlık yapmadan önce 2014-18 yılları arasında Galatasaray'da başarılı işlere imza attığı kaydedildi.
CENK ERGÜN KİMDİR?
Cenk Ergün 1974 yılında doğdu. İlkokulu Bursa'da okudu.
1993 yılında Galatasaray Lisesi matematik bölümünden mezun oldu.
Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü'nde yükseköğrenimini tamamladı.
2000–2003 yılları arasında Kamera Spor Reklamcılık A.Ş.'de Türkiye Futbol Federasyonu için reklam ve sponsorluk pazarlaması ve A Milli Futbol Takımı özel maç organizasyonları yaptı.
2003–2006 yılları arasında Trabzonspor Sportif A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü.
2006 yılından itibaren Galatasaray Sportif A.Ş.'de Özel Projeler Sorumlusu olarak görev aldı.
Ergün, şu anda futbol direktörü olarak görev yapmaktadır. Cenk Ergün evli, Fransızca, İngilizce, İspanyolca ve İtalyanca biliyor.