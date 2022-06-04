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Galatasaray Sportif Direktörü Sensibile Ederson'u işaret etti! "Harika bir oyuncu..."

Galatasaray Sportif Direktörü Sensibile, İtalyan medyasında açıklamalarda bulundu. Sarı kırmızılı futbol adamı yaptığı konuşmada, Salernita'da forma giyen Ederson hakkında övgü dolar sarf etti. İşte o açıklamalar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2022 Cumartesi 10:31
Galatasaray Sportif Direktörü Sensibile Ederson'u işaret etti! "Harika bir oyuncu..."

Gazzetta dello Sport'a konuşan Galatasaray Sportif Direktörü Sensibile, Milan'ın politikasının birçok takım için örnek teşkil edebileceğini belirtti.

Galatasaray Sportif Direktörü Sensibile Ederson'u işaret etti! "Harika bir oyuncu..."

Transfere ilişkin izlenmesi gereken yola değinen Sensibile, "Çılgın meblağlar harcamadan düşük maliyetle alınan yetenekleri geliştirmeye çalışacağımız tarzda bir pazara dönüyoruz.

Galatasaray Sportif Direktörü Sensibile Ederson'u işaret etti! "Harika bir oyuncu..."

Milan'ın yaptığı gibi... Dalga geçmeden de kazanabileceğinizi gösteriyor.

Galatasaray Sportif Direktörü Sensibile Ederson'u işaret etti! "Harika bir oyuncu..."

Juventus'un hegemonyasının sonu; ligi daha rekabetçi, tahmin edilmesi zor ve ilginç bir hale getirdi" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Sportif Direktörü Sensibile Ederson'u işaret etti! "Harika bir oyuncu..."

İtalya'dan büyük takımlara aday olabilecek seviyede gördüğü yeteneklere ilişkin soruyu da yanıtlayan futbol adamı,

Galatasaray Sportif Direktörü Sensibile Ederson'u işaret etti! "Harika bir oyuncu..."

"Bence Salernitana'dan Ederson, harika bir oyuncu olacak. Kaliteli, bir tarzı var ve onu çok beğeniyorum.

Galatasaray Sportif Direktörü Sensibile Ederson'u işaret etti! "Harika bir oyuncu..."

Ve de çok yüksek maliyetli değil...

Galatasaray Sportif Direktörü Sensibile Ederson'u işaret etti! "Harika bir oyuncu..."

Walter Sabatini, onun transferiyle harika bir iş başardı" dedi.

Galatasaray Sportif Direktörü Sensibile Ederson'u işaret etti! "Harika bir oyuncu..."

Yıldız oyuncu, Ocak 2022'nin sonunda Corinthians'tan 6.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Salernitana'ya transfer olmuştu.

Galatasaray Sportif Direktörü Sensibile Ederson'u işaret etti! "Harika bir oyuncu..."

22 yaşındaki Brezilyalı merkez orta saha Ederson, Serie A'da sezonun ikinci yarısında 15 maça çıkarken 2 gol, 1 asistlik de skor katkısı sağladı.

Galatasaray Sportif Direktörü Sensibile Ederson'u işaret etti! "Harika bir oyuncu..."

G.SARAY'DA KALMAK İSTİYOR
Başkan Burak Elmas döneminde sportif direktör olarak göreve getirilen Pasquale Sensibile'nin geleceği merak konusuydu.

Galatasaray Sportif Direktörü Sensibile Ederson'u işaret etti! "Harika bir oyuncu..."

Bu anlamda yeni gelecek başkanın da İtalyan futbol adamı ile çalışıp, çalışmayacağı belirsizdi.

Galatasaray Sportif Direktörü Sensibile Ederson'u işaret etti! "Harika bir oyuncu..."

Fakat son yaşanan gelişmeler doğrultusunda Sensibile'nin, kariyerini Türkiye'de sürdürmek istediği belirtildi.

Galatasaray Sportif Direktörü Sensibile Ederson'u işaret etti! "Harika bir oyuncu..."

2024'e kadar sözleşmesi bulunan 50 yaşındaki futbol adamının, şimdiden gelecek sezon için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Galatasaray Sportif Direktörü Sensibile Ederson'u işaret etti! "Harika bir oyuncu..."

Öte yandan Galatasaray'da 11 Haziran'da başkanlık seçimi yapılacak.

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