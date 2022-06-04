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Galatasaray başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'nun sportif direktörü Walter Sabatini olacak!

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılıların başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu'nun sportif direktör adayı belli oldu. Buna göre Galatasaray'a, Walter Sabatini gelebilir.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2022 Cumartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2022 Cumartesi 12:04
Galatasaray başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'nun sportif direktörü Walter Sabatini olacak!

Yaptığı hamlelerle yeniden yarışa dahil olmak isteyen Eşref Hamamcıoğlu, sportif direktör konusunda da karar değiştirdi. Cenk Ergün'ün Özbek'le yakınlaşmasının ardından arayışlara başlayan Hamamcıoğlu, İtalyan Walter Sabatini ismi üzerinde duruyor.

WALTER SABATINI KİMDİR?
2 Mayıs 1955'de İtalya'da dünyaya gelen futbol adamı, kariyeri boyunca Perugia, Lazio, Triestina, Arezzo, Lazio, Palermo, Roma, JS Suning, Sampdoria, Montreal, Bologna ve Salernitenede görev aldı.

Futbolcu olarak da Perugia, Varese, Roma, Vicenza, Sirascusa, Venezio, Parma ve Patria'da oynadı.

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