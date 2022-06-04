Galatasaray başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu konuştu! "Böl yönet operasyonu..."

Galatasaray Kulübünün başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu , seçimleri gayrimenkul tartışmaları üzerinden götürmenin doğru olmadığını belirterek, "Galatasaray bir spor kulübüdür ve en önemli sivil toplum örgütüdür. Kaynağı da spor ve eğitimdir. Gayrimenkulleri satmak akıl işi değildir." dedi.

Ankara Galatasaraylılar Birliğinin binasında açıklamalarda bulunan Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray üyelerinin iradesinin hiçe sayılarak 30 Nisan seçimlerinin iptal edildiğini hatırlatarak, "Adaylığımız devam ediyor. Ekibimiz taciz ve saldırılara rağmen durmamaktadır sadece rakibimiz değişti. Bir koalisyonla bu yarışa girdik, bu koalisyon maalesef Galatasaray camiasının alışık olmadığı bir seçimdir. Bunu hep birlikte iyi değerlendirmeliyiz diye düşünüyorum." diye konuştu.