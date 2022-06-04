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Galatasaray başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu konuştu! "Böl yönet operasyonu..."

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılıların başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu, önemli açıklamalarda bulundu. Hamamcıoğlu yaptığı konuşmada, Dursun Özbek'e sert sözler sarf etti. Hamamcıoğlu konuşmasında, "Bundan 6-7 ay evvel biz bu konuşmayı yapmış olsaydık. Olası bir birleşme söz konusu olurdu. Bu birleşme konusu birleştirme kisvesi altında bir ayrıştırma operasyonudur. Galatasaray'ı böl yönet operasyonudur." dedi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2022 Cumartesi 09:12
Galatasaray başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu konuştu! "Böl yönet operasyonu..."

Galatasaray Kulübünün başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu, seçimleri gayrimenkul tartışmaları üzerinden götürmenin doğru olmadığını belirterek, "Galatasaray bir spor kulübüdür ve en önemli sivil toplum örgütüdür. Kaynağı da spor ve eğitimdir. Gayrimenkulleri satmak akıl işi değildir." dedi.

Galatasaray başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu konuştu! "Böl yönet operasyonu..."

Eşref Hamamcıoğlu, 1905 Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İş Adamları Derneği (1905 AGS) üyeleriyle bir araya geldi.

Galatasaray başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu konuştu! "Böl yönet operasyonu..."

Ankara Galatasaraylılar Birliğinin binasında açıklamalarda bulunan Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray üyelerinin iradesinin hiçe sayılarak 30 Nisan seçimlerinin iptal edildiğini hatırlatarak, "Adaylığımız devam ediyor. Ekibimiz taciz ve saldırılara rağmen durmamaktadır sadece rakibimiz değişti. Bir koalisyonla bu yarışa girdik, bu koalisyon maalesef Galatasaray camiasının alışık olmadığı bir seçimdir. Bunu hep birlikte iyi değerlendirmeliyiz diye düşünüyorum." diye konuştu.

Galatasaray başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu konuştu! "Böl yönet operasyonu..."

Eşref Hamamcıoğlu, 1905 AGS'nin çalışmalarını yakından takip ettiğini aktararak davetleri için dernek başkanı Özgür Bayraktar ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Galatasaray başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu konuştu! "Böl yönet operasyonu..."

Eşref Hamamcıoğlu, 1905 AGS'nin çalışmalarını yakından takip ettiğini aktararak davetleri için dernek başkanı Özgür Bayraktar ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Galatasaray başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu konuştu! "Böl yönet operasyonu..."

Galatasaray'da 15 Mayıs'tan bu yana bir gayrimenkul furyası sürdüğüne dikkati çeken Hamamcıoğlu, şunları kaydetti:

Galatasaray başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu konuştu! "Böl yönet operasyonu..."

"Neden 25 Mayıs dedim, çünkü sayın Dursun Özbek bu tarihte bana birleşme teklifi getirdi. Ben de bunu kabul etmedim.

Galatasaray başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu konuştu! "Böl yönet operasyonu..."

O ne kadar bunu benim ego yüksekliğine bağlamış ve öyle düşünüyor olsa da biz 30 Nisan'dan önce henüz kimse aday değilken aday olmuştuk.

Galatasaray başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu konuştu! "Böl yönet operasyonu..."

Bundan 6-7 ay evvel biz bu konuşmayı yapmış olsaydık. Olası bir birleşme söz konusu olurdu. Bu birleşme konusu birleştirme kisvesi altında bir ayrıştırma operasyonudur.

Galatasaray başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu konuştu! "Böl yönet operasyonu..."

Galatasaray'ı böl yönet operasyonudur. Buna taviz vermememiz lazım diye düşünüyorum. Birinci paylaşmak istediğim konu bu.

Galatasaray başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu konuştu! "Böl yönet operasyonu..."

İkinci ise gayrimenkul konusu. Galatasaray bir spor kulübüdür ve en önemli sivil toplum örgütüdür. Kaynağı da spor ve eğitimdir.

Galatasaray başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu konuştu! "Böl yönet operasyonu..."

Elbette gayrimenkulleri vardır, bunların değerlendirilmesi söz konusudur ancak bunu bir seçim strateji olarak veya üyeleri ikna etmeye çalışmak için satmak akıl işi değildir.

Galatasaray başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu konuştu! "Böl yönet operasyonu..."

Çünkü bunlar Galatasaray'ın malıdır, hiç kimsenin babasının malı değildir.

Galatasaray başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu konuştu! "Böl yönet operasyonu..."

Kimseye de miras yoluyla intikal etmemiştir. Satsak biz de satarız, bu kolay. O açıdan bu Galatasaray'ın önündeki en büyük risklerdendir.

Galatasaray başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu konuştu! "Böl yönet operasyonu..."

Bizim de reçetelerimizde bunları değerlendirmek var ama Galatasaray'ın kurtuluşunu bir takım hayali rakamlarla Ali Sami Yen'in koltuğunu satın almaya veya kiralamaya kalkmak hiç kimsenin haddine değildir."

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