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Benim için büyük onurdu

Patrıck van Aanholt, Fatih Terim için Galatasaray'ı seçtiğini söyledi. Kulüp dergisine açıklamalarda bulunan Hollandalı futbolcu, "Fatih Terim olmasaydı burada olmazdım. Onun adına oynamak benim için bir onurdu" dedi. Bu sezon hedeflerin tutmamasıyla ilgili, "Genç ve yeni bir takım kurmak istedik fakat bunun için zaman ister" dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2022 Cumartesi 06:50
Benim için büyük onurdu

Patrıck van Aanholt, Fatih Terim için Galatasaray'ı seçtiğini söyledi. Kulüp dergisine açıklamalarda bulunan Hollandalı futbolcu, "Fatih Terim olmasaydı burada olmazdım. Onun adına oynamak benim için bir onurdu" dedi. Bu sezon hedeflerin tutmamasıyla ilgili, "Genç ve yeni bir takım kurmak istedik fakat bunun için zaman ister" dedi.

TARAFTARLARA SÖZ VERDİM
Alışma dönemini geçtiğini kaydeden Van Aanholt, gelecek sezon daha iyi bir futbol ortaya koymak istediğini söyledi. Tecrübeli futbolcu şöyle konuştu: Taraftarımıza ve kendime, goller atacağıma ve asistler yapacağımla ilgili söz verdim. Yeni sezonla kendime yeni hedefler belirleyeceğim ve tarafların benimle gurur duymasını sağlayacağım.

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