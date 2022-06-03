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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da gündeme sürpriz bir isim geldi! Almanlardan Amiri iddiası

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Galatasaray'da iki başkan adayı da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılarla ilgili son iddia ise Almanya'dan geldi. Aslan'ın, Nadiem Amiri'yi istediği öne sürüldü. İşte ayrıntılar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2022 Cuma 10:09
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da gündeme sürpriz bir isim geldi! Almanlardan Amiri iddiası

Galatasaray'da başkan adayları seçim sonrası geç kalmamak için transfer çalışmalarına devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da gündeme sürpriz bir isim geldi! Almanlardan Amiri iddiası

Bu bağlamda sarı-kırmızılılar ile ilgili her gün yeni bir isim kulislere düşerken, son iddia Alman basınından geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da gündeme sürpriz bir isim geldi! Almanlardan Amiri iddiası

Yeni Asır'da yer alan habere göre geçen sezon sıkıntı yaşadığı orta saha mevkisi için birçok ismi gündemine alan Aslan için ortaya atılan son iddia Nadiem Amiri oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da gündeme sürpriz bir isim geldi! Almanlardan Amiri iddiası

Alman basının iddiasına göre sarı-kırmızılı kurmaylar, yıldız isim için Almanya'ya çıkarma yapmaya hazırlanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da gündeme sürpriz bir isim geldi! Almanlardan Amiri iddiası

Bonservisi Bayer Leverkusen'de olan Amiri için ilk temaslar kurulurken, başkanlık seçiminin ardından resmi adımların atılması bekleniyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da gündeme sürpriz bir isim geldi! Almanlardan Amiri iddiası

Oyuncu için Alman kulübünün kapıyı 10 milyon euro'dan açtığı öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da gündeme sürpriz bir isim geldi! Almanlardan Amiri iddiası

Hoffenheim'da profesyonel olan 25 yaşındaki futbolcu, daha sonra Bayer Leverkusen'e transfer oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da gündeme sürpriz bir isim geldi! Almanlardan Amiri iddiası

Geçen sezon İtalya ekibi Genoa'da kiralık olarak forma giyen Amiri, 13 maça çıkarken 1 asist yaptı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da gündeme sürpriz bir isim geldi! Almanlardan Amiri iddiası

NADIEM AMIRI KİMDİR?

27 Ekim 1996 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da gündeme sürpriz bir isim geldi! Almanlardan Amiri iddiası

Afganistan asıllı orta saha, kariyerine Kaiserslautern altyapısında başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da gündeme sürpriz bir isim geldi! Almanlardan Amiri iddiası

2019 yılında Hoffenheim'dan Bayer Leverkusen'e 9 milyon euro karşılığında transfer oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da gündeme sürpriz bir isim geldi! Almanlardan Amiri iddiası

Geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısını Genoa'da kiralık geçirdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da gündeme sürpriz bir isim geldi! Almanlardan Amiri iddiası

Serie A'da 13 karşılaşmada görev alan 25 yaşındaki oyuncu, 2 asiste imzasını attı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da gündeme sürpriz bir isim geldi! Almanlardan Amiri iddiası

Almanya'nın alt yaş milli takım formalarını terleten Amiri, A milli tercihini de yine Almanya'dan yana kullandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da gündeme sürpriz bir isim geldi! Almanlardan Amiri iddiası

Milli formayla 5 karşılaşmada görev aldı ancak skor üretemedi.

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