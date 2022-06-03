GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da gündeme sürpriz bir isim geldi! Almanlardan Amiri iddiası

Galatasaray'da başkan adayları seçim sonrası geç kalmamak için transfer çalışmalarına devam ediyor.
Galatasaray'da başkan adayları seçim sonrası geç kalmamak için transfer çalışmalarına devam ediyor.
Bu bağlamda sarı-kırmızılılar ile ilgili her gün yeni bir isim kulislere düşerken, son iddia Alman basınından geldi.
Yeni Asır'da yer alan habere göre geçen sezon sıkıntı yaşadığı orta saha mevkisi için birçok ismi gündemine alan Aslan için ortaya atılan son iddia Nadiem Amiri oldu.
Alman basının iddiasına göre sarı-kırmızılı kurmaylar, yıldız isim için Almanya'ya çıkarma yapmaya hazırlanıyor.
Bonservisi Bayer Leverkusen'de olan Amiri için ilk temaslar kurulurken, başkanlık seçiminin ardından resmi adımların atılması bekleniyor.
Oyuncu için Alman kulübünün kapıyı 10 milyon euro'dan açtığı öğrenildi.
Hoffenheim'da profesyonel olan 25 yaşındaki futbolcu, daha sonra Bayer Leverkusen'e transfer oldu.
Geçen sezon İtalya ekibi Genoa'da kiralık olarak forma giyen Amiri, 13 maça çıkarken 1 asist yaptı.
NADIEM AMIRI KİMDİR?
27 Ekim 1996 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi.
Afganistan asıllı orta saha, kariyerine Kaiserslautern altyapısında başladı.
2019 yılında Hoffenheim'dan Bayer Leverkusen'e 9 milyon euro karşılığında transfer oldu.
Geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısını Genoa'da kiralık geçirdi.
Serie A'da 13 karşılaşmada görev alan 25 yaşındaki oyuncu, 2 asiste imzasını attı.
Almanya'nın alt yaş milli takım formalarını terleten Amiri, A milli tercihini de yine Almanya'dan yana kullandı.
Milli formayla 5 karşılaşmada görev aldı ancak skor üretemedi.
Leverkusen'le 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Amiri'nin güncel piyasa değeri ise 9 milyon euro...