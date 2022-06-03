GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Eşref Hamamcıoğlu'nun seçim kozu Roberto De Zerbi! Anlaşma sağlandı

Galatasaray Kulübü Üyeleri 11 Haziran'da sandık başına gidecek.
Kritik seçimde Eşref Hamamcıoğlu ile Dursun Özbek yarışacak.
💥TRANSFERDE SAVAŞ ÇIKTI! BEŞİKTAŞ VE G.SARAY👀
Seçime yaklaştıkça iki başkan adayı da çalışmalarına hız verdi.
Galatasaray Kulübü Üyeleri 11 Haziran'da sandık başına gidecek.
Kritik seçimde Eşref Hamamcıoğlu ile Dursun Özbek yarışacak.
💥TRANSFERDE SAVAŞ ÇIKTI! BEŞİKTAŞ VE G.SARAY👀
Seçime yaklaştıkça iki başkan adayı da çalışmalarına hız verdi.
Eşref Hamamcıoğlu ve Dursun Özbek ön plana çıkmak için büyük uğraş veriyor.
Dursun Özbek ile Metin Öztürk güçlerini birleştiriken, Eşref Hamamcıoğlu da çalışmalarını sürdürüyor.
Hamamcıoğlu'ndan karşı hamleler gelmeye devam ediyor.
Daha önce "5 hoca adayımız var ve bunlarla görüştük" diyen Hamamcıoğlu ve ekibinin anlaşmaya vardığı teknik adam belli oldu.
Hamamcıoğlu'nun Roberto De Zerbi üzerinde karar aldığı ifade edildi.
İtalyan hocayla prensip anlaşmasına varıldığı belirtildi.
De Zerbi, geçtiğimiz günlerde Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile sözleşmesini karşılıklı anlaşarak sonlandırmıştı.
42 yaşındaki teknik adam, daha önce Darfo Boario, Foggia, Palermo, Benevento ve Sassuolo'da görev yapmıştı.
KIRAÇ VE AYSAL'IN DESTEĞİNİ DE ALDI
Bu arada son dönemde Dursun Özbek'in gölgesinde kalan Eşref Hamamcıoğlu'ndan karşı atak geldi...
Hamamcıoğlu, camianın önemli isimlerinden İnan Kıraç ve eski başkan Ünal Aysal'ın desteğini arkasına aldı.
Hamamcıoğlu'nun ekibinde yer alan Adnan Öztürk'ün Aysal ve Kıraç'la kahvaltıda bir araya geldiği öğrenildi.
Yapılan bu görüşmede Hamamcıoğlu'nun destek sözü aldığı bildirildi.