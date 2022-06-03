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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Eşref Hamamcıoğlu'nun seçim kozu Roberto De Zerbi! Anlaşma sağlandı

Galatasaray'da gözler 11 Haziran'da yapılacak seçime çevrilirken, başkan adayları da son kozlarını oynamaya başladı. Kritik seçimde Dursun Özbek ile yarışacak olan Eşref Hamamcıoğlu, flaş bir hamlede bulunarak teknik direktörlük görevi için Roberto De Zerbi ile anlaşma sağladı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2022 Cuma 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Eşref Hamamcıoğlu'nun seçim kozu Roberto De Zerbi!

Daha önce "5 hoca adayımız var ve bunlarla görüştük" diyen Hamamcıoğlu ve ekibinin anlaşmaya vardığı teknik adam belli oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Eşref Hamamcıoğlu'nun seçim kozu Roberto De Zerbi!

Hamamcıoğlu'nun Roberto De Zerbi üzerinde karar aldığı ifade edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Eşref Hamamcıoğlu'nun seçim kozu Roberto De Zerbi!

İtalyan hocayla prensip anlaşmasına varıldığı belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Eşref Hamamcıoğlu'nun seçim kozu Roberto De Zerbi!

De Zerbi, geçtiğimiz günlerde Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile sözleşmesini karşılıklı anlaşarak sonlandırmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Eşref Hamamcıoğlu'nun seçim kozu Roberto De Zerbi!

42 yaşındaki teknik adam, daha önce Darfo Boario, Foggia, Palermo, Benevento ve Sassuolo'da görev yapmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Eşref Hamamcıoğlu'nun seçim kozu Roberto De Zerbi!

KIRAÇ VE AYSAL'IN DESTEĞİNİ DE ALDI
Bu arada son dönemde Dursun Özbek'in gölgesinde kalan Eşref Hamamcıoğlu'ndan karşı atak geldi...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Eşref Hamamcıoğlu'nun seçim kozu Roberto De Zerbi!

Hamamcıoğlu, camianın önemli isimlerinden İnan Kıraç ve eski başkan Ünal Aysal'ın desteğini arkasına aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Eşref Hamamcıoğlu'nun seçim kozu Roberto De Zerbi!

Hamamcıoğlu'nun ekibinde yer alan Adnan Öztürk'ün Aysal ve Kıraç'la kahvaltıda bir araya geldiği öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Eşref Hamamcıoğlu'nun seçim kozu Roberto De Zerbi!

Yapılan bu görüşmede Hamamcıoğlu'nun destek sözü aldığı bildirildi.

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