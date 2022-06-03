Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Eşref Hamamcıoğlu'ndan Dursun Özbek'e davet

GALATASARAY HABERLERİ - Eşref Hamamcıoğlu'ndan Dursun Özbek'e davet

Galatasaray'ın 11 Haziran'da gerçekleşecek olan olağanüstü seçimli genel kurulu öncesi başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu, rakibi olan Dursun Özbek'i müzakereye davet etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2022 Cuma 19:35
GALATASARAY HABERLERİ - Eşref Hamamcıoğlu'ndan Dursun Özbek'e davet

Galatasaray'ın 11 Haziran'da gerçekleşecek olan olağanüstü seçimli genel kurulu öncesi başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu, rakibi olan Dursun Özbek'i müzakereye davet etti.

Hamamcıoğlu, sosyal medya hesabından konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
"Galatasaray'ın yakın geçmişini doğru tahlil etmek, güncel durumu eksiksiz anlamak ve kulübümüzün önündeki fırsatları, riskleri ve çözüm alternatiflerini birlikte değerlendirmek üzere 11 Haziran 2022 seçimleri öncesi iki başkan adayının GSTV'de karşılıklı olarak görüş, öneri ve yaklaşımlarını müzakere davetimi kulüp başkan adayı olarak Sayın Dursun Özbek'e teklif ediyor, dilediği tarihte karşılıklı gündemi ve geleceği konuşmak, Galatasaraylıları aydınlatmak arzumu paylaşmak istiyorum. Bu konuda kulübümüzün en yüksek ve bağımsız istişare kurulu olan divan kurulumuzun gerekli koordinasyon için inisiyatif almasını temenni ederim."

DİĞER
Caner Turp'tan boşanan Gizem Güven şehir şehir geziyor! Sihirli Annem'in Ceren'i soluğu Kapadokya'da aldı pozlarına beğeni yağdı!
Son Dakika: Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup sessiz sedasız evlendi! O kare sosyal medyaya bomba gibi düştü
3 bölgeye transfer istedi! İşte alınacak yıldızlar...
Büyük bomba! Dünyaca ünlü yıldız Aslan oluyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Dursun Özbek'ten iddialı sözler! "Her branşta..."
Mancini kararını verdi! Galatasaray'a gelecek mi?
aspor CANLI İZLE (HD) - A Spor YAYIN AKIŞI
GELİNİM MUTFAKTA CANLI - Gelinim Mutfakta Nursel Ergin CANLI YAYIN İZLE
ESRA EROL'DA CANLI - Esra Erol'da izle son bölüm
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dursun Özbek konuşuyor | CANLI YAYIN Dursun Özbek konuşuyor | CANLI YAYIN 20:12
A Milli Futbol Takımı Faroe Adaları maçına hazır A Milli Futbol Takımı Faroe Adaları maçına hazır 20:10
Fransa Açık'ta Zverev sakatlandı Nadal finale çıktı Fransa Açık'ta Zverev sakatlandı Nadal finale çıktı 20:05
Hamamcıoğlu'ndan Özbek'e flaş davet! Hamamcıoğlu'ndan Özbek'e flaş davet! 19:35
Mancini kararını verdi! Galatasaray'a gelecek mi? Mancini kararını verdi! Galatasaray'a gelecek mi? 19:14
Büyük bomba! Dünyaca ünlü yıldız Aslan oluyor Büyük bomba! Dünyaca ünlü yıldız Aslan oluyor 19:13
Daha Eski
Türkiye - Çin maçı CANLI İZLE Türkiye - Çin maçı CANLI İZLE 18:55
Faroe Adaları'ndan Türkiye açıklaması! Faroe Adaları'ndan Türkiye açıklaması! 18:46
Carvalho transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe... Carvalho transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe... 18:40
F.Bahçe'de Crespo depremi! Jesus'u şoke etti F.Bahçe'de Crespo depremi! Jesus'u şoke etti 18:39
Büyükekşi'den Kulüpler Birliği'ne ziyaret Büyükekşi'den Kulüpler Birliği'ne ziyaret 18:03
Beşiktaş'ta yeni sezon kamp programı belli oldu Beşiktaş'ta yeni sezon kamp programı belli oldu 17:06