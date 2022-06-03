GALATASARAY HABERLERİ - Ayhan Akman ve oğlu Hamza Akman'dan dikkat çeken açıklamalar!

Futbolda Galatasaray'ın gururu Florya'daki altyapısı oldu.
Futbolda Galatasaray'ın gururu Florya'daki altyapısı oldu.
Galatasaray U-19 Takımı, Gelişim Ligi'nde bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Sarı-kırmızılı takımda forma giyen Hamza Akman ile babası Ayhan Akman, Sabah'a konuştu.
Genç orta saha oyuncusu, Konyaspor'u yenerek şampiyon oldukları maçın ardından saha içinde duygularını şu sözlerle ifade etti:
Benden beklentilerin farkındayım. Bu sezon gelişim gösterdiğimi ve A takıma hazır olduğumu düşünüyorum.
En büyük destekçim babam, burada maçlarımı izlemesi stres yaratmıyor, aksine beni motive ediyor.
Hamza'dan sonra sözü 2001-2012 yılları arasında başarıyla sarı-kırmızılı formayı giymiş Ayhan Akman aldı.
İşte Akman'ın oğluyla ilgili düşünceleri:
Baba torpili oldu mu diye soranlar oluyor, bunu duymamış olayım (gülerek)!
Hamza'nın daha 6-7 yaşında futbolcu olacağı belliydi. Florya'da büyüdü. Altyapıda her yaş kategorisinde başarıyla oynadı.
Aslında oğlumu bana değil onunla burada çalışan bütün hocalarına sorun, ne kadar yetenekli olduğunu anlatsınlar.
A takımda etrafında kaliteli futbolcularla oynadıkça daha da iyi olacak.
Hamza ile gurur duyuyorum.
U-19 Ligi'ne 8 gol, 6 asistle damgasını vuran Hamza Akman, babasının izinden gidiyor.
27 Eylül 2004 doğumlu olan Hamza, henüz 17 yaşında ve geleceğin yıldızı gözüyle bakılıyor.