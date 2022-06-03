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GALATASARAY HABERLERİ - Ayhan Akman ve oğlu Hamza Akman'dan dikkat çeken açıklamalar!

Son dakika Galatasaray haberleri... U19 Gelişim Ligi'ni şampiyon tamamlayan Galatasaray U19 Takımı'nın başarılı isimlerinden Hamza Akman ile babası Ayhan Akman çarpıcı açıklamalar yaptı. (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2022 Cuma 07:53
GALATASARAY HABERLERİ - Ayhan Akman ve oğlu Hamza Akman'dan dikkat çeken açıklamalar!

Futbolda Galatasaray'ın gururu Florya'daki altyapısı oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Ayhan Akman ve oğlu Hamza Akman'dan dikkat çeken açıklamalar!

Galatasaray U-19 Takımı, Gelişim Ligi'nde bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

GALATASARAY HABERLERİ - Ayhan Akman ve oğlu Hamza Akman'dan dikkat çeken açıklamalar!

Sarı-kırmızılı takımda forma giyen Hamza Akman ile babası Ayhan Akman, Sabah'a konuştu.

GALATASARAY HABERLERİ - Ayhan Akman ve oğlu Hamza Akman'dan dikkat çeken açıklamalar!

Genç orta saha oyuncusu, Konyaspor'u yenerek şampiyon oldukları maçın ardından saha içinde duygularını şu sözlerle ifade etti:

GALATASARAY HABERLERİ - Ayhan Akman ve oğlu Hamza Akman'dan dikkat çeken açıklamalar!

Benden beklentilerin farkındayım. Bu sezon gelişim gösterdiğimi ve A takıma hazır olduğumu düşünüyorum.

GALATASARAY HABERLERİ - Ayhan Akman ve oğlu Hamza Akman'dan dikkat çeken açıklamalar!

En büyük destekçim babam, burada maçlarımı izlemesi stres yaratmıyor, aksine beni motive ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Ayhan Akman ve oğlu Hamza Akman'dan dikkat çeken açıklamalar!

Hamza'dan sonra sözü 2001-2012 yılları arasında başarıyla sarı-kırmızılı formayı giymiş Ayhan Akman aldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Ayhan Akman ve oğlu Hamza Akman'dan dikkat çeken açıklamalar!

İşte Akman'ın oğluyla ilgili düşünceleri:

GALATASARAY HABERLERİ - Ayhan Akman ve oğlu Hamza Akman'dan dikkat çeken açıklamalar!

Baba torpili oldu mu diye soranlar oluyor, bunu duymamış olayım (gülerek)!

GALATASARAY HABERLERİ - Ayhan Akman ve oğlu Hamza Akman'dan dikkat çeken açıklamalar!

Hamza'nın daha 6-7 yaşında futbolcu olacağı belliydi. Florya'da büyüdü. Altyapıda her yaş kategorisinde başarıyla oynadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Ayhan Akman ve oğlu Hamza Akman'dan dikkat çeken açıklamalar!

Aslında oğlumu bana değil onunla burada çalışan bütün hocalarına sorun, ne kadar yetenekli olduğunu anlatsınlar.

GALATASARAY HABERLERİ - Ayhan Akman ve oğlu Hamza Akman'dan dikkat çeken açıklamalar!

A takımda etrafında kaliteli futbolcularla oynadıkça daha da iyi olacak.

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