GALATASARAY HABERERİ: Patrick van Aanholt'tan dikkat çeken Fatih Terim açıklaması

Patrick, ilk olarak bize kendinden biraz bahseder misin? Nasıl bir çocukluk geçirdin? "Çocukluğum çok güzel geçti. Bir erkek kardeşim ve dört kız kardeşimle beraber Hollanda'da büyüdüm. Aile bağlarımız güçlüydü. Ama çocukluğum çok da uzun sürmedi çünkü kendimi futbola ve futbol antrenmanlarına odaklamıştım."

Futbola nasıl başladın? Seni futbol oynamaya iten birileri ya da bir şeyler oldu mu?



"Çocukluğumdan itibaren evde ve sokakta hep futbol oynuyordum. Amcam ve halam bu durumu fark etti ve yerel bir takımda oynamamı gerektiğini söyledi. Bir gün amcam bisikletiyle beni antrenmana götürdü ve bu şekilde başlamış oldum."