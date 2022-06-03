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GALATASARAY HABERERİ: Patrick van Aanholt'tan dikkat çeken Fatih Terim açıklaması

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın Hollandalı sol beki Patrick van Aanholt, kulüp dergisine önemli açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, sarı-kırmızılı takımın eski teknik direktörü Fatih Terim'le ilgili de çarpıcı ifadeler kullandı. (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2022 Cuma 14:50
GALATASARAY HABERERİ: Patrick van Aanholt'tan dikkat çeken Fatih Terim açıklaması

Galatasaray'ın Hollandalı sol beki Patrick van Aanholt, Galatasaray Dergisi'nin Haziran sayısına açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY HABERERİ: Patrick van Aanholt'tan dikkat çeken Fatih Terim açıklaması

Patrick, ilk olarak bize kendinden biraz bahseder misin? Nasıl bir çocukluk geçirdin?

"Çocukluğum çok güzel geçti. Bir erkek kardeşim ve dört kız kardeşimle beraber Hollanda'da büyüdüm. Aile bağlarımız güçlüydü. Ama çocukluğum çok da uzun sürmedi çünkü kendimi futbola ve futbol antrenmanlarına odaklamıştım."

GALATASARAY HABERERİ: Patrick van Aanholt'tan dikkat çeken Fatih Terim açıklaması

Futbola nasıl başladın? Seni futbol oynamaya iten birileri ya da bir şeyler oldu mu?

"Çocukluğumdan itibaren evde ve sokakta hep futbol oynuyordum. Amcam ve halam bu durumu fark etti ve yerel bir takımda oynamamı gerektiğini söyledi. Bir gün amcam bisikletiyle beni antrenmana götürdü ve bu şekilde başlamış oldum."

GALATASARAY HABERERİ: Patrick van Aanholt'tan dikkat çeken Fatih Terim açıklaması

Chelsea'ye transferin nasıl gerçekleşti?
"Chelsea yetkililerinin oynayacağımız maçı izlemeye geldiklerini ve benimle ilgilendiklerini duydum. Aradan 1 veya 2 hafta geçtikten sonra menajerimi aradılar ve menajerimde beni arayarak Chelsealnin benimle ilgilendiğini söyledi."

GALATASARAY HABERERİ: Patrick van Aanholt'tan dikkat çeken Fatih Terim açıklaması

Türk futbolunu, Ingiltere veya Hollanda ile karşılaştırmanı istesem, nasıl bir yorumda bulunursun?
Aslında benim için en iyi olan İngiltere'dir, yani Premier Lig... 15 sene orada kaldım. Buraya geldiğimde ve insanlar bana Türkiye Ligi'nin iyi olmadığını söyledikleri zaman burada geçirdiğim 1 senenin sonunda yalan söylediklerini düşünüyorum.

GALATASARAY HABERERİ: Patrick van Aanholt'tan dikkat çeken Fatih Terim açıklaması

Bize Galatasaray'a transfer sürecinden bahseder misin?

Aslında ilgi uzun zaman önce başladı. Sanırım geçen sene ocak ayındaydı, bir gün menajerim aradı.

GALATASARAY HABERERİ: Patrick van Aanholt'tan dikkat çeken Fatih Terim açıklaması

"Bana Galatasaray'ın ve Fatih Terim'in beni istediğini söyledi. Bu teklif benim de ilgimi çekti fakat Crystal Palace ile 6 aylık kontratım daha vardı."

GALATASARAY HABERERİ: Patrick van Aanholt'tan dikkat çeken Fatih Terim açıklaması

"Kulüp yetkililerine öncelikle Hollanda Milli takımıyla Avrupa Şampiyonasına gitmek istediğimi ve sonrasında ne olacağını görüp karar alacağımı söyledim."

GALATASARAY HABERERİ: Patrick van Aanholt'tan dikkat çeken Fatih Terim açıklaması

"Bu süreçte kulübün, menajerlerin ve taraftarın beni gerçekten istediğini hissettim."

GALATASARAY HABERERİ: Patrick van Aanholt'tan dikkat çeken Fatih Terim açıklaması

Sezona Fatih Terim ile başladınız. Yeni bir yapılanma vardı. Ancak işler planlandığı gibi gitmedi... Düşüncelerin neler bu konuyla ilgili?

"Fatih Terim olmasaydı burada olmazdım. Galatasaray'da olmamın nedeni kendisidir."

GALATASARAY HABERERİ: Patrick van Aanholt'tan dikkat çeken Fatih Terim açıklaması

"Efsane için yani Fatih Hocamız için burada oynamak istedim."

GALATASARAY HABERERİ: Patrick van Aanholt'tan dikkat çeken Fatih Terim açıklaması

"Yeni bir adım atıp, genç bir takım yeni bir takım kurmak istedik fakat tecrübeli oyunlarla genç oyunları bir araya getirip bir takım oluşturmak zaman ister."

GALATASARAY HABERERİ: Patrick van Aanholt'tan dikkat çeken Fatih Terim açıklaması

Ligden farklı olarak takım Avrupa maçlarında çok iyiydi. Bunu neye bağlıyorsunuz?

Süper Lig ile Avrupa Ligi arasında nasıl bir fark vardı bilemiyorum çünkü oynayan takım aynı takımdı. Bunun nedeni belki baskı veya Avrupa kulüplerinin bizim oyun tarzımıza uyumuyla alakalı olabilir.

GALATASARAY HABERERİ: Patrick van Aanholt'tan dikkat çeken Fatih Terim açıklaması

Domenec Torrent hakkında düşüncelerin neler?

"Onu seviyorum. İyi bir hoca. Oyuncularından ne beklediğini biliyor.

GALATASARAY HABERERİ: Patrick van Aanholt'tan dikkat çeken Fatih Terim açıklaması

"Oldukça tecrübeli. Uzun yıllar yardımcı hocalık yapmış, takımı nasıl çalıştırması gerektiği ve takımı nasıl hazır tutması gerektiğini biliyor. "

GALATASARAY HABERERİ: Patrick van Aanholt'tan dikkat çeken Fatih Terim açıklaması

"Onunla ilgili kötü bir şey söyleyemem. İyi bir hoca ve onunla beraber de çalışmayı seviyorum."

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