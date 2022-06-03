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Galatasaray başkan adayı Dursun Özbek'ten Fatih Terim sözleri!

Son dakika spor haberi: Seçim heyecanı yaşayan Galatasaray'da başkan adayları kıyasıya bir yarış içine girdi. Adaylardan Dursun Özbek, canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Hedeflerinden bahseden Özbek, teknik direktör Galatasaray'a geri dönmesi konuşulan Fatih Terim hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o açıklamalar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2022 Cuma 21:42 Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2022 Cuma 22:07
Galatasaray başkan adayı Dursun Özbek'ten flaş Fatih Terim sözleri! Geri dönecek mi?

Galatasaray 11 Haziran'da yeni başkanını seçecek. Burak Elmas'ın ibra edilmemesinin ardından seçime gidecek olan sarı-kırmızılılarda 2 aday bulunuyor.

Galatasaray başkan adayı Dursun Özbek'ten flaş Fatih Terim sözleri! Geri dönecek mi?

Eşref Hamamcıoğlu ve Dursun Özbek, Galatasaray başkanlığı için yarışıyor. Ekiplerini belirleyen 2 isim plan ve projeleriyle seçimi kazanmanın hesaplarını yapıyor.

Galatasaray başkan adayı Dursun Özbek'ten flaş Fatih Terim sözleri! Geri dönecek mi?

Galatasaray başkan adaylarından Dursun Özbek, düzenlenen lansmanda önemli açıklamalarda bulundu.

Galatasaray başkan adayı Dursun Özbek'ten flaş Fatih Terim sözleri! Geri dönecek mi?

Çarpıcı ifadeler kullanan Özbek, Fatih Terim'in geri döneceği iddiaları hakkında konuştu.

İşte Dursun Özbek'in yaptığı açıklamalar...

Galatasaray başkan adayı Dursun Özbek'ten flaş Fatih Terim sözleri! Geri dönecek mi?

Projelerini anlattığı lansmanda konuşan Özbek, "Galatasaray'ın geleceğini belirleyecek çok önemli günlerden geçiyoruz. Kulübümüzün dertleri çok büyük ama biz zoru gördük diye boyun eğecek değiliz.

Galatasaray başkan adayı Dursun Özbek'ten flaş Fatih Terim sözleri! Geri dönecek mi?

Çünkü Galatasaray'ın şanlı tarihinde en zor anlarda bile mücadele etmek var. Bu zor durumlardan herkesin kıskandığı başarı hikayeleri çok.

Galatasaray başkan adayı Dursun Özbek'ten flaş Fatih Terim sözleri! Geri dönecek mi?

Ben, Galatasaray'ın sorunlarını birbirimizle kavga ederek değil birlikte hareket ederek çözüleceğine inanıyorum.


Galatasaray başkan adayı Dursun Özbek'ten flaş Fatih Terim sözleri! Geri dönecek mi?

Bunun için 1.5 yıldır adayları birleştirmeye çalışıyorum. 2021 seçim öncesi adaylarla görüştüm. 5 adaylı seçimin faydası olmaz, zararı olur dedim. Çeşitli nedenlerle birleşme olmadı.

Galatasaray başkan adayı Dursun Özbek'ten flaş Fatih Terim sözleri! Geri dönecek mi?

30 Nisan öncesi de Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk ile yine görüştüm. Bu dakikadan sonra elimi taşın altına koymam gerekiyordu. Bu çağrımı yeniledim.

Galatasaray başkan adayı Dursun Özbek'ten flaş Fatih Terim sözleri! Geri dönecek mi?

Metin kardeşim büyük bir öz veride bulunarak, bu yolu birlikte yürümeyi kabul etti." şeklinde konuştu.

Galatasaray başkan adayı Dursun Özbek'ten flaş Fatih Terim sözleri! Geri dönecek mi?

"Benim bir tane amacım var. O da Galatasaray'ı mali açıdan güçlü, sürdürülebilir sportif başarıya sahip, her branşta rekabet eden bir spor kulübü haline getirmek." açıklamasını yapan Özbek, "Ekonomik durumun bozulması Galatasaray'ı bazı mecburiyetlere itti.

Galatasaray başkan adayı Dursun Özbek'ten flaş Fatih Terim sözleri! Geri dönecek mi?

Bunlardan en önemlisi Bankalar Birliği anlaşmasıdır. Bu anlaşması o dönem gerekliydi.

Galatasaray başkan adayı Dursun Özbek'ten flaş Fatih Terim sözleri! Geri dönecek mi?

O dönem kulübün hareket alanını arttırmaya yönelikti ve iyi bir şeydi. Bugün geldiğimiz noktada bu konuda çözüm üretmemiz gerektiğini düşünüyorum.

Galatasaray başkan adayı Dursun Özbek'ten flaş Fatih Terim sözleri! Geri dönecek mi?

Bankalar Birliği anlaşması nedir; Kulübün bütün gelirleri konsorsiyumun liderliğini yaptığı bir bankada toplanıyor, kulübün diğer bankalardaki hesaplarına bir lira dahi gitmiyor.

Galatasaray başkan adayı Dursun Özbek'ten flaş Fatih Terim sözleri! Geri dönecek mi?

Konsorsiyum, devlete ait vergilerini tahsil ettikten sonra, kime ödeme yapacaksan bana bildir diyor kulübe. Yani nakit akışı, başkalarının emrinde.

Galatasaray başkan adayı Dursun Özbek'ten flaş Fatih Terim sözleri! Geri dönecek mi?

Ayrıca federasyonda iki tane yetkilisi var, turnuvalara katılmak için lisans almanıza karar veren kişiler.

Galatasaray başkan adayı Dursun Özbek'ten flaş Fatih Terim sözleri! Geri dönecek mi?

Temel değerlerinde özgülük olan bir kulübün bu durumu kabul etmesi mümkün, bu kabul edilebilir bir şey mi? Bizim bu prangadan kurtulmamız gerekiyor.

Galatasaray başkan adayı Dursun Özbek'ten flaş Fatih Terim sözleri! Geri dönecek mi?

Bu şartlarda sportif başarı kazanmamız mümkün değil. Bu nedenle Öncelikli hedefimiz kulübü yeniden mali bağımsızlığını kazandırmak." diye konuştu.

Galatasaray başkan adayı Dursun Özbek'ten flaş Fatih Terim sözleri! Geri dönecek mi?

Dursun Özbek, son olarak, "2023'te hedefimizi paylaşmak istiyorum. Galatasaray, 2023'te, Cumhuriyetimizin 100. yılında tüm branşlarda en çok kupayı alan spor kulübü olacak. Artık barışalım. Galatasaray en fazla ihtiyacı olan şey barışmaktır.

Galatasaray başkan adayı Dursun Özbek'ten flaş Fatih Terim sözleri! Geri dönecek mi?

Biz büyük Galatasaray ailesiyiz, barışmaya ihtiyacımız var. Eğer seçilirsek, barışmayı sağlayacağımın sözünü veriyorum." değerlendirmesini yaptı.

Galatasaray başkan adayı Dursun Özbek'ten flaş Fatih Terim sözleri! Geri dönecek mi?

FATİH TERİM SÖZLERİ!
Öte yandan Fatih Terim iddiaları hakkında konuşan Dursun Özbek, "Fatih Hoca'nın seçim arifesinde gündeme gelmesi hoş bir şey değil. Biz Galatasaray için en iyisini yapacağız.

Galatasaray başkan adayı Dursun Özbek'ten flaş Fatih Terim sözleri! Geri dönecek mi?

Yetkiyi alırsak, herkesin gıpta ile bakacağı bir takım kuracağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.

Galatasaray başkan adayı Dursun Özbek'ten flaş Fatih Terim sözleri! Geri dönecek mi?

Biz en iyi takımı kurabiliriz ama taraftarımızın bizim arkamızda durması, bizi desteklemesi lazım.

Galatasaray başkan adayı Dursun Özbek'ten flaş Fatih Terim sözleri! Geri dönecek mi?

Burada kimin seçildiğinin bir önemli yok. Taraftarımız yanımızdan eksik olmasın." açıklamasını yaptı.

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