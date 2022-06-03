Altyapıda büyük maden

Galatasaray bu sezon büyük hayal kırıklığı yarattı ancak altyapı parlamaya devam ediyor. U19 takımı, bitime 1 hafta kala Elit U19 Ligi şampiyonluğu garantiledi. Futbol Akademisi'nin başarısı bununla da sınırlı değil... 14, 15, 16 ve U17 takımları Türkiye Şampiyonası finallerine kaldı. Sarı-kırmızılılar 4 kategoride şampiyonluk için mücadele edecek. Öte yandan U19'un öne çıkan isimleri Hamza Akman, Jankat Yılmaz, Özgür Baran Aksaka, Emir Tintiş, Beknaz Almazbekov ve Zeki Mert Saki A takımın sezon öncesi kampına katılacak.