Haberler Galatasaray Altyapıda büyük maden

Altyapıda büyük maden

Galatasaray bu sezon büyük hayal kırıklığı yarattı ancak altyapı parlamaya devam ediyor. U19 takımı, bitime 1 hafta kala Elit U19 Ligi şampiyonluğu garantiledi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2022 Cuma 06:50
Altyapıda büyük maden
Galatasaray bu sezon büyük hayal kırıklığı yarattı ancak altyapı parlamaya devam ediyor. U19 takımı, bitime 1 hafta kala Elit U19 Ligi şampiyonluğu garantiledi. Futbol Akademisi'nin başarısı bununla da sınırlı değil... 14, 15, 16 ve U17 takımları Türkiye Şampiyonası finallerine kaldı. Sarı-kırmızılılar 4 kategoride şampiyonluk için mücadele edecek. Öte yandan U19'un öne çıkan isimleri Hamza Akman, Jankat Yılmaz, Özgür Baran Aksaka, Emir Tintiş, Beknaz Almazbekov ve Zeki Mert Saki A takımın sezon öncesi kampına katılacak.
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