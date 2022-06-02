Gelecek bu şampiyonlarda

Süper Lig'de hüsran yaşayan sarı-kırmızılılar teselliyi U-19 takımında buldu. Hakan Balta'nın çalıştırdığı Galatasaray, sahasında Konyaspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Aslan'ın gollerini Ahmed Jafeli ile Yusuf Erdem Gümüş kaydetti. 86 puana ulaşan Cimbom şampiyonluğu kazandı. Sarıkırmızılı oyuncular karşılaşma sonunda büyük sevinç yaşadılar. Alt ligde gelen bu zafer Galatasaray'ın geleceğine de ışık tutacak. Ayhan Akman'ın oğlu Hamza Yiğit Akman, kaptan Baran Aksaka, Taha Aydınlı, Jankat Yılmaz, Umut Erdem, Emir Tintiş, Yusuf Erdem Gümüş, Faruk Dibek, Caner Doğan, Mert Saki gibi isimler de yakın gelecekte A Takım forması giymeye adaylar.

AYHAN AKMAN: GURUR DUYDUM

Oğulları Galatasaray'da forma giyen eski futbolcu Ayhan Akman gurur dolu. Oğlu Hamza'nın U-19 takımıyla şampiyonluk sevincini paylaşan Ayhan Akman "Helal olsun oğlum sana. Gurur duydum. Her şey Galatasaray için" diye konuştu.

ADIM ADIM HAKAN BALTA

Cimbom'un U-19 takımını şampiyonluğa taşıyan Hakan Balta, teknik direktörlük kariyerinde emin adımlarla ilerliyor. Birçok eski futbolcu, alt yapı kategorilerinde çalışmayı kabul etmezken Hakan Balta'nın bu aşamadan başlaması gelecek adına umut verdi.

AYSAL'DAN DESTEK

G.Saray U-19 maçını başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu'nun Sportif AŞ'ye aldığı Adnan Öztürk de tribünlerden takip etti. Öztürk mücadeleyi eski başkanlardan Ünal Aysal ile birlikte izledi. Aysal böylece Eşref Hamamcıoğlu'na açık desteğini gösterdi. Bu ekibe Abdurrahim Albayrak'ın da katılması bekleniyor.