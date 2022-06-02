GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sacha Boey takımdan ayrılıyor mu? Görüştüğü kulüp...

Kötü geçirdiği sezonu zirvenin bir hayli gerisinde noktalayan Galatasaray'da, başkanlık seçimi bekleniyor.
Kötü geçirdiği sezonu zirvenin bir hayli gerisinde noktalayan Galatasaray'da, başkanlık seçimi bekleniyor.
Sarı-kırmızılılarda takımdan ayrılacak isimler de yavaş yavaş netleşiyor.
Aslan'ın sezon başında kadrosuna kattığı Sacha Boey, yaşadığı ağır sakatlıklar nedeniyle istenen verimi sağlayamamıştı.
Kamerun asıllı sağ bekin takımdan ayrılabileceği iddia ediliyor. İşte detaylar...
Galatasaray'ın büyük umutlarla transfer ettiği Sacha Boey ayrılık kararı aldı.
Yeni Asır'da yer alan habere göre genç oyuncunun İstanbul'da mutsuz olduğu, özellikle Fransa'ya geri dönmeyi çok istediği belirtiliyor.
Bonservisi Rennes'den 1 milyon euro'ya alınan Boey'in görüştüğü son kulübün ise Saint-Etienne olduğu öğrenildi.
SACHA BOEY KİMDİR?
13 Eylül 2000 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi.
Kariyerine Rennes altyapısında başladı.
2020'de Dijon'a transfer oldu.
2021'de ise 1.1 milyon euro karşılığında Galatasaray'ın yolunu tuttu.
Galatasaray formasıyla şanssız sakatlıklar yaşayan genç futbolcu, bu sezon 19 karşılaşmada görev alabildi.
Esas mevkisi sağ bek olan Boey, sol bekte de görev yapabiliyor.
1.78 boyundaki Kamerun asıllı yıldızın güncel piyasa değeri ise 4 milyon euro.
Sacha Boey'in sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi 2025'te sona erecek.