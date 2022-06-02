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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sacha Boey takımdan ayrılıyor mu? Görüştüğü kulüp...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig'de kötü bir sezonu geride bırakan Galatasaray'da başkanlık seçimi beklenirken ayrılıklar da netleşiyor. Takıma büyük umutlarla gelen ancak yaşadığı sakatlıklar sonrası beklentilerin altında kalan Sacha Boey'in ayrılma kararı aldığı iddia ediliyor. İşte detaylar ve Boey'in görüştüğü ifade edilen o kulüp... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2022 Perşembe 12:22
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sacha Boey takımdan ayrılıyor mu? Görüştüğü kulüp...

Kötü geçirdiği sezonu zirvenin bir hayli gerisinde noktalayan Galatasaray'da, başkanlık seçimi bekleniyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sacha Boey takımdan ayrılıyor mu? Görüştüğü kulüp...

Sarı-kırmızılılarda takımdan ayrılacak isimler de yavaş yavaş netleşiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sacha Boey takımdan ayrılıyor mu? Görüştüğü kulüp...

Aslan'ın sezon başında kadrosuna kattığı Sacha Boey, yaşadığı ağır sakatlıklar nedeniyle istenen verimi sağlayamamıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sacha Boey takımdan ayrılıyor mu? Görüştüğü kulüp...

Kamerun asıllı sağ bekin takımdan ayrılabileceği iddia ediliyor. İşte detaylar...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sacha Boey takımdan ayrılıyor mu? Görüştüğü kulüp...

Galatasaray'ın büyük umutlarla transfer ettiği Sacha Boey ayrılık kararı aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sacha Boey takımdan ayrılıyor mu? Görüştüğü kulüp...

Yeni Asır'da yer alan habere göre genç oyuncunun İstanbul'da mutsuz olduğu, özellikle Fransa'ya geri dönmeyi çok istediği belirtiliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sacha Boey takımdan ayrılıyor mu? Görüştüğü kulüp...

Bonservisi Rennes'den 1 milyon euro'ya alınan Boey'in görüştüğü son kulübün ise Saint-Etienne olduğu öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sacha Boey takımdan ayrılıyor mu? Görüştüğü kulüp...

SACHA BOEY KİMDİR?

13 Eylül 2000 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sacha Boey takımdan ayrılıyor mu? Görüştüğü kulüp...

Kariyerine Rennes altyapısında başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sacha Boey takımdan ayrılıyor mu? Görüştüğü kulüp...

2020'de Dijon'a transfer oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sacha Boey takımdan ayrılıyor mu? Görüştüğü kulüp...

2021'de ise 1.1 milyon euro karşılığında Galatasaray'ın yolunu tuttu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sacha Boey takımdan ayrılıyor mu? Görüştüğü kulüp...

Galatasaray formasıyla şanssız sakatlıklar yaşayan genç futbolcu, bu sezon 19 karşılaşmada görev alabildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sacha Boey takımdan ayrılıyor mu? Görüştüğü kulüp...

Esas mevkisi sağ bek olan Boey, sol bekte de görev yapabiliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sacha Boey takımdan ayrılıyor mu? Görüştüğü kulüp...

1.78 boyundaki Kamerun asıllı yıldızın güncel piyasa değeri ise 4 milyon euro.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sacha Boey takımdan ayrılıyor mu? Görüştüğü kulüp...

Sacha Boey'in sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi 2025'te sona erecek.

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