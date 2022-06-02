GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sacha Boey takımdan ayrılıyor mu? Görüştüğü kulüp...

Kamerun asıllı sağ bekin takımdan ayrılabileceği iddia ediliyor. İşte detaylar...

Galatasaray 'ın büyük umutlarla transfer ettiği Sacha Boey ayrılık kararı aldı.

Yeni Asır'da yer alan habere göre genç oyuncunun İstanbul'da mutsuz olduğu, özellikle Fransa'ya geri dönmeyi çok istediği belirtiliyor.