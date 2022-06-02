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GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek projelerini açıklıyor! İşte beklenen gelir

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray Başkan Adayı Dursun Özbek, cuma günü saat 19.30'da düzenleyeceği basın toplantısıyla projelerini açıklayacak. Özbek, projeleriyle 4 yıl içerisinde 9 milyar TL'lik gelir yaratmayı hedefliyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2022 Perşembe 19:20
GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek projelerini açıklıyor! İşte beklenen gelir

Galatasaray Kulübü'nde 11 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa aday olan Dursun Özbek, cuma günü saat 19.30'da Galatasaray camiası ve basın mensuplarıyla bir araya gelerek projelerini açıklayacak. Özbek'in başkanlığa seçilmesi halinde Sportif A.Ş.'de görev alacak olan Erden Timur da yapılacak proje sunumunda yer alacak.

DÖRT YILDA 9 MİLYAR TL'LİK GELİR BEKLENİYOR

Dursun Özbek, Ada, Altyapı Reformu, Gelecek Vizyonu Projeleri, Florya, Colombus, Mecidiyeköy, Riva, Kemerburgaz, Spor Salonu, Tesisleşme Reformu, Hasnun Galip, yeni araziler gibi konuları kapsayan, bağımsız denetim şirketleri tarafından da incelenmiş ve rapora bağlanmış tüm projeleriyle kulübe dört yıl içerisinde 9 milyar TL'lik gelir sağlamayı planlıyor.

"SPORTİF BAŞARILARI DA DAHA İLERİ TAŞIYACAĞIZ"

Asıl amaçlarının, mevcut varlıkları günün koşullarına göre en verimli şekilde değerlendirmek ve kulübün sürdürülebilir bir mali yapıya kavuşturulması olduğunu vurgulayan Özbek, "Bunu yaparken şanlı tarihimizde yer alan ve bizi ilklerin takımı yapan sportif başarılarımızı tekrarlayacak ve daha da ileri taşıyacak kararları almak için adayız. Önümüzdeki 10 yılları planlamak ve artarak devam edecek başarılar için hep birlikte çalışmalıyız. Çünkü biz büyük bir aileyiz. İnanıyor ve biliyorum ki sadece ben ve çok değerli ekip arkadaşlarım değil, hep beraber el ele, bir ve bütün olarak bunları başaracağız. Dün ve bugün olduğu gibi gelecek Galatasaray'dır. Çünkü; Galatasaray gelecektir" ifadelerini kullandı.

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