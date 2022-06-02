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GALATASARAY HABERİ: Marcao'dan transfer kararı! Yeni adresi belli oluyor

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da takımın en önemli oyuncuları arasında yer alan Marcao ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Performansıyla Avrupa ekiplerini peşine takan Brezilyalı futbolcunun sarı-kırmızılılardan ayrılmak istediği iddia edildi. Yeni adresi merak konusu olan yıldız futbolcuya 2 talip çıktı. İşte gündem yaratan gelişmelerin detayları ve Marcao'yu kadrosuna katmak isteyen 2 kulüp... (Fotomac.com.tr | Dış haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2022 Perşembe 20:19
BURAK ŞENTÜRK
GALATASARAY HABERİ: Marcao'dan transfer kararı! Yeni adresi belli oluyor

Hedeflerine ulaşamayan bir sezonu geride bırakan Galatasaray'da hayal kırıklığı yaşandı.

GALATASARAY HABERİ: Marcao'dan transfer kararı! Yeni adresi belli oluyor

İyi bir grafik çizemeyen sarı-kırmızılılar, kabus gibi bir sezonu geride bıraktı.

GALATASARAY HABERİ: Marcao'dan transfer kararı! Yeni adresi belli oluyor

Kötü bir sezon yaşayan Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ve Marcao'nun sergilediği performans yüreklere su serpti.

GALATASARAY HABERİ: Marcao'dan transfer kararı! Yeni adresi belli oluyor

İki futbolcu da göz dolduran performanslarıyla kalitesini gösterdi.

GALATASARAY HABERİ: Marcao'dan transfer kararı! Yeni adresi belli oluyor

Kerem ve Marcao'nun yükselen grafiği Avrupa takımlarının da dikkatini çekti.

GALATASARAY HABERİ: Marcao'dan transfer kararı! Yeni adresi belli oluyor

Transferin gözdesi konumunda bulunan Marcao ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

GALATASARAY HABERİ: Marcao'dan transfer kararı! Yeni adresi belli oluyor

Bu sezonki hedeflerine ulaşamayan Brezilyalı stoperin takımdan ayrılmak istediği iddia edildi.

GALATASARAY HABERİ: Marcao'dan transfer kararı! Yeni adresi belli oluyor

2 TALİP ÇIKTI!
todofichajes'in haberine göre; Galatasaray'dan ayrılması gündeme gelen Marcao'ya 2 talip çıktı.

GALATASARAY HABERİ: Marcao'dan transfer kararı! Yeni adresi belli oluyor

İspanya'dan Villarreal ve İtalya'dan Atalanta'nın Sambacı stoperi kadrosuna katmak istediği ifade edildi.

GALATASARAY HABERİ: Marcao'dan transfer kararı! Yeni adresi belli oluyor

Marcao'nun sarı-kırmızılı takım için önemine değinildi ve yönetimi zor bir kararın beklediğinin altı çizildi.

GALATASARAY HABERİ: Marcao'dan transfer kararı! Yeni adresi belli oluyor

Mali yapıyı düşünen Galatasaray'ın yüksek bir bonservis bedeline onay verebileceği bildirildi.

GALATASARAY HABERİ: Marcao'dan transfer kararı! Yeni adresi belli oluyor

İTALYA AKLINI ÇELİYOR!
Söz konusu haberde, Marcao'nun İtalya'ya transfer olmaya sıcak baktığı belirtildi.

GALATASARAY HABERİ: Marcao'dan transfer kararı! Yeni adresi belli oluyor

Serie A ekibi Atalanta, 25 yaşındaki futbolcu ile görüştükten sonra Galatasaray'a teklifini sunacak.

GALATASARAY HABERİ: Marcao'dan transfer kararı! Yeni adresi belli oluyor

VILLARREAL ŞARTLARI ZORLAYACAK!
Villarreal Teknik Direktörü Emery'nin özellikle kadroda görmek istediği başarılı savunmacı için şartların zorlanacağı kaydedildi.

GALATASARAY HABERİ: Marcao'dan transfer kararı! Yeni adresi belli oluyor

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da 38 resmi maçta forma giyen Marcao 1 gol kaydetti.

GALATASARAY HABERİ: Marcao'dan transfer kararı! Yeni adresi belli oluyor

Başarılı savunma oyuncusunun sarı-kırmızılılardaki sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

GALATASARAY HABERİ: Marcao'dan transfer kararı! Yeni adresi belli oluyor

25 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösteriliyor.

GALATASARAY HABERİ: Marcao'dan transfer kararı! Yeni adresi belli oluyor

Kariyerine Brezilya'nın Atletico-PR takımında başlayan Marcao, 2017 yılında ülkesinin dışına çıkarak Portekiz Ligi ekibi Rio Ave'ye kiralandı.

GALATASARAY HABERİ: Marcao'dan transfer kararı! Yeni adresi belli oluyor

Rio Ave'deki kiralık kontratının sona ermesinin ardından Atletico-PR'ye dönen Brezilyalı stoper, 2018 yılında 900 bin euro bonservis bedeliyle Chaves'in yolunu tuttu.

GALATASARAY HABERİ: Marcao'dan transfer kararı! Yeni adresi belli oluyor

Burada gösterdiği performansla dikkat çeken Marcao, 2019 yılında 4 milyon euro bonservisle Galatasaray'a transfer oldu.

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