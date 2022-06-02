GALATASARAY HABERİ: Marcao'dan transfer kararı! Yeni adresi belli oluyor

Hedeflerine ulaşamayan bir sezonu geride bırakan Galatasaray'da hayal kırıklığı yaşandı.
Hedeflerine ulaşamayan bir sezonu geride bırakan Galatasaray'da hayal kırıklığı yaşandı.
İyi bir grafik çizemeyen sarı-kırmızılılar, kabus gibi bir sezonu geride bıraktı.
Kötü bir sezon yaşayan Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ve Marcao'nun sergilediği performans yüreklere su serpti.
İki futbolcu da göz dolduran performanslarıyla kalitesini gösterdi.
Kerem ve Marcao'nun yükselen grafiği Avrupa takımlarının da dikkatini çekti.
Transferin gözdesi konumunda bulunan Marcao ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Bu sezonki hedeflerine ulaşamayan Brezilyalı stoperin takımdan ayrılmak istediği iddia edildi.
2 TALİP ÇIKTI!
todofichajes'in haberine göre; Galatasaray'dan ayrılması gündeme gelen Marcao'ya 2 talip çıktı.
İspanya'dan Villarreal ve İtalya'dan Atalanta'nın Sambacı stoperi kadrosuna katmak istediği ifade edildi.
Marcao'nun sarı-kırmızılı takım için önemine değinildi ve yönetimi zor bir kararın beklediğinin altı çizildi.
Mali yapıyı düşünen Galatasaray'ın yüksek bir bonservis bedeline onay verebileceği bildirildi.
İTALYA AKLINI ÇELİYOR!
Söz konusu haberde, Marcao'nun İtalya'ya transfer olmaya sıcak baktığı belirtildi.
Serie A ekibi Atalanta, 25 yaşındaki futbolcu ile görüştükten sonra Galatasaray'a teklifini sunacak.
VILLARREAL ŞARTLARI ZORLAYACAK!
Villarreal Teknik Direktörü Emery'nin özellikle kadroda görmek istediği başarılı savunmacı için şartların zorlanacağı kaydedildi.
Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da 38 resmi maçta forma giyen Marcao 1 gol kaydetti.
Başarılı savunma oyuncusunun sarı-kırmızılılardaki sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.
25 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösteriliyor.
Kariyerine Brezilya'nın Atletico-PR takımında başlayan Marcao, 2017 yılında ülkesinin dışına çıkarak Portekiz Ligi ekibi Rio Ave'ye kiralandı.
Rio Ave'deki kiralık kontratının sona ermesinin ardından Atletico-PR'ye dönen Brezilyalı stoper, 2018 yılında 900 bin euro bonservis bedeliyle Chaves'in yolunu tuttu.
Burada gösterdiği performansla dikkat çeken Marcao, 2019 yılında 4 milyon euro bonservisle Galatasaray'a transfer oldu.