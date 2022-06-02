Bayern'le anlaşamadı

Galatasaray ile anılan Corentin Tolisso, Bayern Münih'ten tamamen koptu. Bild'de yer akan iddiaya göre, Bayern son yıllarda sık sık sakatlanmasına karşın yeni bir sözleşme teklif etti. Ancak performansa dayalı düşük maaşlı teklifin 27 yaşındaki orta saha tarafından kabul edilmediği ifade edildi.
Galatasarayile anılan Corentin Tolisso, Bayern Münih'ten tamamen koptu. Bild'de yer akan iddiaya göre, Bayern son yıllarda sık sık sakatlanmasına karşın yeni bir sözleşme teklif etti. Ancak performansa dayalı düşük maaşlı teklifin 27 yaşındaki orta saha tarafından kabul edilmediği ifade edildi.