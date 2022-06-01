Haberler Galatasaray Resmen süreleri doldu

Resmen süreleri doldu

Dün resmen bir tarih kapandı. Yıllardır Galatasaray için ter döken Babel, Arda Turan, Semih, Halil, Feghouli, Fatih ile Pulgar ve Pena'nın sözleşmeleri sona erdi. Arda'nın altyapıda görev alabileceği belirtilirken Babel ve Feghouli ise yeni bir teklif bekliyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2022 Çarşamba 06:50
Resmen süreleri doldu
Dün resmen bir tarih kapandı. Yıllardır Galatasaray için ter döken Babel, Arda Turan, Semih, Halil, Feghouli, Fatih ile Pulgar ve Pena'nın sözleşmeleri sona erdi. Arda'nın altyapıda görev alabileceği belirtilirken Babel ve Feghouli ise yeni bir teklif bekliyor.
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