Resmen süreleri doldu

Dün resmen bir tarih kapandı. Yıllardır Galatasaray için ter döken Babel, Arda Turan, Semih, Halil, Feghouli, Fatih ile Pulgar ve Pena'nın sözleşmeleri sona erdi. Arda'nın altyapıda görev alabileceği belirtilirken Babel ve Feghouli ise yeni bir teklif bekliyor.
Dünresmen bir tarih kapandı. Yıllardır Galatasaray için ter döken Babel, Arda Turan, Semih, Halil, Feghouli, Fatih ile Pulgar ve Pena'nın sözleşmeleri sona erdi. Arda'nın altyapıda görev alabileceği belirtilirken Babel ve Feghouli ise yeni bir teklif bekliyor.