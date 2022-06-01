Kiralık forma giyecek

G.Saray için bomba Kayky iddiası... Manchester City'nin sezon başında Fluminense'den aldığı 18 yaşındaki yıldız adayının U23 takımında 12 karşılaşmada 6 gol ve 4 asistle oynadıktan sonra kiralık bir sezon sarı-kırmızılı formayı giyeceği ileri sürüldü.
G.Saray için bomba Kayky iddiası... Manchester City'nin sezon başında Fluminense'den aldığı 18 yaşındaki yıldız adayının U23 takımında 12 karşılaşmada 6 gol ve 4 asistle oynadıktan sonra kiralık bir sezon sarı-kırmızılı formayı giyeceği ileri sürüldü.