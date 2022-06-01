Hagi’yi Süren istemedi

Eski yöneticilerden Ergun Gürsoy, eski defterleri açtı. Gürsoy, 'Terim'in Hagi'yi istemediği' iddiasıyla ilgili olarak, "Hagi'yi istemeyen Fatih Hoca değil, Faruk Süren'dir. Başarı gelince herkes sahiplendi bu işi ama gerçekler başkaydı" dedi.
Eski yöneticilerden Ergun Gürsoy, eski defterleri açtı. Gürsoy, 'Terim'in Hagi'yi istemediği' iddiasıyla ilgili olarak, "Hagi'yi istemeyen Fatih Hoca değil, Faruk Süren'dir. Başarı gelince herkes sahiplendi bu işi ama gerçekler başkaydı" dedi. Gürsoy şöyle devam etti: Fatih Terim'e 'Hagi'yi alalım mı?' dedim. Çok sevindi ve 'Alalım' dedi. Faruk Süren karşı çıktı. "Bırakıyorum" dedim. Fatih hoca da bıraktı. İnan Kıraç devreye girdi ve krizi çözdü!..