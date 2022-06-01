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GALATASARAY HABERLERİ - Luis Campos'un yeni adresi netleşti!

Son dakika Galatasaray haberleri... Geçtiğimiz ay Galatasaray'daki sportif danışmanlık görevini bıraktığını duyuran Luis Campos'un, PSG için çalışacağı ifade edildi. (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2022 Çarşamba 11:52
TUĞÇE ERGİNKOÇ
GALATASARAY HABERLERİ - Luis Campos'un yeni adresi netleşti!

Galatasaray'da sportif danışman olarak görev yapan Luis Campos, geçtiğimiz ay görevini bıraktığını resmen açıklamıştı.

Portekizli spor adamının yeni adresi belli oldu. Fransız basınından L'Equipe'te yer alan habere göre Campos, Paris Saint-Germain için yeni yetenekler keşfedecek.

Campos'un, PSG Başkanı Nasser al-Khelaifi ile görüşmeleri noktalamak için Katar'ın başkenti Doha'da olduğu bildirildi. Portekizli Campos'un, sportif direktör gibi bir görevde çalışmayacağı yalnızca takıma kazandırılacak genç yeteneklere odaklanacağı kaydedildi.

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