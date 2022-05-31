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Galatasaray Nef 64-71 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU - ÖZET)

ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde heyecan devam ediyor. Galatasaray Nef ile Anadolu Efes, serinin üçüncü maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda kozlarını paylaştı. Zorlu mücadeleyi 71-64 kazanan lacivert-beyazlılar seride 2-1 öne geçti. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2022 Salı 22:27 Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2022 Salı 22:37
Galatasaray Nef 64-71 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU - ÖZET)

ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final Serisi üçüncü maçında Anadolu Efes, deplasmanda Galatasaray Nef'i 71-64 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti ve saha avantajını tekrardan eline geçirdi.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndan oynanan müsabakaya Andreas Pistiolis yönetimindeki Galatasaray Nef; Dee Bost, Canaan, Göksenin Köksal, Blackshear, Kravish ilk beşiyle çıktı. Ergin Ataman yönetimindeki Anadolu Efes ise Larkin, Micic, Bryant, Singleton, Pleiss ilk beşiyle parkede yer aldı.

Karşılıklı basketlerle geçilen ilk periyotta Galatasaray Nef adına 6 sayıyla Dee Bost ön plana çıkarken, Anadolu Efes cephesinde ise Bryant 7 sayıyla takımının skor yükünü üstlendi ve ilk periyot 18-15 Galatasaray Nef üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci periyotta da iki takım üçlük çizgisinin gerisinden sayı bulmakta zorlanırken, Galatasaray Nef 30-29'luk skorla soyunma odasına önde gitti.

Üçüncü periyotta Dunston'ın etkili oyununun devam etmesiyle pota altında rakibine karşı üstünlük kuran Anadolu Efes, periyodu 4 sayı farkla önde kapattı: 45-49.

Karşılaşmanın son periyodunda Galatasaray Nef yakaladığı seriyle öne geçme şansı yakalasa da, son bölümü iyi oynayan Anadolu Efes, parkeden 71-64 galip ayrıldı.

3 galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği serinin dördüncü maçı, 2 Haziran Perşembe günü saat 20.30'da Galatasaray'ın ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

ERGİN ATAMAN LEHİNE TEZAHÜRAT
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, karşılaşma öncesinde parkeye çıkarken yoğun bir ilgiyle karşılaştı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, eski başantrenörleri lehine tezahüratlarda bulundu ve yoğun destek verdi. Ergin Ataman ise sarı-kırmızılı taraftarları selamladı.

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