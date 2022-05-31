GALATASARAY HABERLERİ - Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet fotomac.com.tr'ye konuştu! Okan Kocuk...

Geçtiğimiz sezon Fernando Muslera'nın uzun süreli sakatlığı ile sarsılan Galatasaray, Barcelona'dan Inaki Pena'yı kiralamıştı.
Geçtiğimiz sezon Fernando Muslera'nın uzun süreli sakatlığı ile sarsılan Galatasaray, Barcelona'dan Inaki Pena'yı kiralamıştı.
Sarı-kırmızılılarda, Uruguaylı file bekçisinin ardından ikinci kaleci konumunda olan Okan Kocuk ise sezon başında Giresunspor'a kiralık gönderilmişti.
Süper Lig ekibi Giresunspor'da oldukça başarılı bir performansa imza atan 26 yaşındaki eldivenin geleceği merak konusu oldu.
Galatasaray'ın takımda tutmak istediği ifade edilen Okan Kocuk için Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet'ten de flaş bir açıklama geldi.
fotomac.com.tr'den Soner Sancak'a konuşan Başkan Karaahmet, konuyla ilgili şunları dile getirdi:
Okan Kocuk Galatasaray'a döndü. Galatasaray'ın sözleşmeli futbolcusu.
Okan için girişimlerde bulunmadık çünkü Galatasaray'da bir seçim süreci var.
Başkan ve yönetim belli olmadığı için bir hamlemiz şu an için yok.
Galatasaray'da seçim çözüldükten sonra tabii ki gerekli hamleleri yapacağız.
Okan, Giresunspor'da iyi bir sezon geçirdi.
Okan Kocuk için Giresunspor'un kapıları kesinlikle açık.
OKAN KOCUK KİMDİR?
27 Temmuz 1995 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi.
Kariyerine Mustafa Kemalpaşa altyapısında başladı ardından Bursaspor altyapısına geçti.
Bandırmaspor ve İstanbulspor'da kiralık geçirdiği dönemlerin ardından 2019'da Galatasaray'a transfer oldu.
Bu sezon Giresunspor formasıyla Süper Lig'de 32 karşılaşmada görev alan Okan, 9 maçı gol yemeden tamamladı.