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GALATASARAY HABERLERİ - Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet fotomac.com.tr'ye konuştu! Okan Kocuk...

Son dakika Galatasaray haberleri... Giresunspor'da kiralık geçirdiği sezonun ardından Galatasaray'a dönen kaleci Okan Kocuk'un geleceği merak konusu oldu. Karadeniz ekibinin başkanı Hakan Karaahmet, konuyla ilgili fotomac.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu. İşte Başkan Karaahmet'in o sözleri... (fotomac.com.tr / Özel Haber)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2022 Salı 12:02
Soner Sancak
GALATASARAY HABERLERİ - Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet fotomac.com.tr'ye konuştu! Okan Kocuk...

Geçtiğimiz sezon Fernando Muslera'nın uzun süreli sakatlığı ile sarsılan Galatasaray, Barcelona'dan Inaki Pena'yı kiralamıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet fotomac.com.tr'ye konuştu! Okan Kocuk...

Sarı-kırmızılılarda, Uruguaylı file bekçisinin ardından ikinci kaleci konumunda olan Okan Kocuk ise sezon başında Giresunspor'a kiralık gönderilmişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet fotomac.com.tr'ye konuştu! Okan Kocuk...

Süper Lig ekibi Giresunspor'da oldukça başarılı bir performansa imza atan 26 yaşındaki eldivenin geleceği merak konusu oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet fotomac.com.tr'ye konuştu! Okan Kocuk...

Okan için girişimlerde bulunmadık çünkü Galatasaray'da bir seçim süreci var.

GALATASARAY HABERLERİ - Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet fotomac.com.tr'ye konuştu! Okan Kocuk...

Başkan ve yönetim belli olmadığı için bir hamlemiz şu an için yok.

GALATASARAY HABERLERİ - Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet fotomac.com.tr'ye konuştu! Okan Kocuk...

Galatasaray'da seçim çözüldükten sonra tabii ki gerekli hamleleri yapacağız.

GALATASARAY HABERLERİ - Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet fotomac.com.tr'ye konuştu! Okan Kocuk...

Okan, Giresunspor'da iyi bir sezon geçirdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet fotomac.com.tr'ye konuştu! Okan Kocuk...

Okan Kocuk için Giresunspor'un kapıları kesinlikle açık.

GALATASARAY HABERLERİ - Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet fotomac.com.tr'ye konuştu! Okan Kocuk...

OKAN KOCUK KİMDİR?

27 Temmuz 1995 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet fotomac.com.tr'ye konuştu! Okan Kocuk...

Kariyerine Mustafa Kemalpaşa altyapısında başladı ardından Bursaspor altyapısına geçti.

GALATASARAY HABERLERİ - Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet fotomac.com.tr'ye konuştu! Okan Kocuk...

Bandırmaspor ve İstanbulspor'da kiralık geçirdiği dönemlerin ardından 2019'da Galatasaray'a transfer oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet fotomac.com.tr'ye konuştu! Okan Kocuk...

Bu sezon Giresunspor formasıyla Süper Lig'de 32 karşılaşmada görev alan Okan, 9 maçı gol yemeden tamamladı.

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