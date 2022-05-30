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Real Madrid’e dev gönderme

Real Madrid, Liverpool'u mağlup ederek Şampiyonlar Ligi kupasını bir kez daha müzesine götürdü.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 06:50
Real Madrid’e dev gönderme

Real Madrid, Liverpool'u mağlup ederek Şampiyonlar Ligi kupasını bir kez daha müzesine götürdü. Bu maçın ardından Galatasaraylılar, 2000 yılında Real Madrid'i geçerek aldıkları Süper Kupa'yı hatırlattılar. "Real Madrid, 21. yüzyılda Avrupa'da oynadığı finallerde sadece Galatasaray'a kaybetti" paylaşımları yapıldı. Ayrıca kulübün Twitter hesabı da Real Madrid'in "Finaller oynanmaz, kazanılır" mesajını alıntılayarak "Tebrikler ama emin misiniz?" ifadesini kullandı.

AVRUPA'DA EN İYİSİ ASLAN

Avrupa kupalarında tüm zamanların puan tablosunda Galatasaray 165 puanla 25. sırada kendine yer buldu ve klasmanda en üstteki Türk takımı oldu. Onu 70 puanla 60. sıradaki Fenerbahçe izledi. 64 puanı bulunan Beşiktaş 64., 26 puanı bulunan Trabzon ise 99. sırada kendisine yer buldu.

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