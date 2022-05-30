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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Ryan Babel indirime gitti! Bu rakama razı oldu

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Sezonu zirvenin bir hayli gerisinde tamamlayan Galatasaray'da, Ryan Babel'le yola devam edilmemesi bekleniyordu. Ancak Hollandalı oyuncu takımda kalabilmek için maaşında indirime gitti. İşte detaylar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 08:23
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Ryan Babel indirime gitti! Bu rakama razı oldu

Spor Toto Süper Lig'de geride bıraktığımız sezon büyük bir hayal kırıklığı yaratan Galatasaray'da kadroda revizyon bekleniyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Ryan Babel indirime gitti! Bu rakama razı oldu

Sarı-kırmızılı camia, 11 Haziran'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimine odaklanmış durumda...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Ryan Babel indirime gitti! Bu rakama razı oldu

Seçim sonrası sarı-kırmızılılarda yaprak dökümü yaşanabilir.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Ryan Babel indirime gitti! Bu rakama razı oldu

Takımdan ayrılması beklenen isimlerin başında da Ryan Babel geliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Ryan Babel indirime gitti! Bu rakama razı oldu

Tecrübeli futbolcu sezon içinde sık sık eleştirilerin hedefi halinde gelmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Ryan Babel indirime gitti! Bu rakama razı oldu

Ancak yıldız ismin takımdan ayrılmak istemediği ifade edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Ryan Babel indirime gitti! Bu rakama razı oldu

Sarı-kırmızılı kulüpten haber bekleyen ve bu nedenle Kasımpaşa'nın yaptığı teklifi bekleten Hollandalı oyuncunun, 1 milyon euro'ya imza atmaya hazır olduğu bildirildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Ryan Babel indirime gitti! Bu rakama razı oldu

Bu sezon 2.5 milyon euro kazanan Babel ciddi bir indirime gitmiş oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Ryan Babel indirime gitti! Bu rakama razı oldu

RYAN BABEL KİMDİR?

19 Aralık 1986 tarihinde Amsterdam'da dünyaya geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Ryan Babel indirime gitti! Bu rakama razı oldu

Kariyerine Diemen altyapısında başladı daha sonra Ajax altyapısında oynadı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Ryan Babel indirime gitti! Bu rakama razı oldu

Ajax, Liverpool ve Hoffenheim maceralarının ardından Kasımpaşa'ya transfer oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Ryan Babel indirime gitti! Bu rakama razı oldu

Beşiktaş ve Galatasaray'da da forma giyen tecrübeli oyuncu bu sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 42 karşılaşmada 3 gole imzasını attı.

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