Nelsson’a servet

Cimbom'un geçtiğimiz sezon başında 7 milyon euro'ya renklerine bağladığı Victor Nelsson için Avrupa kulüpleri Galatasaray'ın kapısına dayandı. İnter ve Sevilla ön alan ekipler olarak göze çarpıyor. Özellikle İspanyol temsilcisi bu transfer için çok istekli. 23 yaşındaki savunma oyuncusu için Sevilla'nın ilk teklifi 13 milyon euro olmuştu. Galatasaray bu teklifi düşük bulmuştu. Rakamı 17'ye yükselttiler. Mevcut yönetim, Nelsson hakkındaki kararı yeni seçilecek başkana bıraktığını İspanyol temsilcisine iletti.