Napoli'ye gitti

Galatasaray'ın Federico Bernardeschi ile ilgilendiği iddia ediliyordu. Ancak sarı-kırmızılı kulüpte yaşanan belirsizlik sebebiyle transfer süreci ilerlemedi. Juventus'tan ayrılan 28 yaşındaki hücum oyuncusunun da rotasını Napoli'ye kırdığı öğrenildi. Sezon başı 3 milyon euro alacak.
Galatasaray'ın Federico Bernardeschi ile ilgilendiği iddia ediliyordu. Ancak sarı-kırmızılı kulüpte yaşanan belirsizlik sebebiyle transfer süreci ilerlemedi. Juventus'tan ayrılan 28 yaşındaki hücum oyuncusunun da rotasını Napoli'ye kırdığı öğrenildi. Sezon başı 3 milyon euro alacak.