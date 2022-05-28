Cicaldau’ya teklif yağmuru

Aslan'da beklenileni veremeyen Alexandru Cicaldau için ayrılık sinyalleri çalıyor. Rumen yıldız ile Sampdoria'nın haricinde Sevilla ve Fiorentina da ilgileniyor. 32 maçta 4 gol, 3 asistle oynayan 24 yaşındaki futbolcu için Galatasaray, en az 6.5 milyon euro'luk bir bonservis bedeli bekliyor.
Aslan'da beklenileni veremeyen Alexandru Cicaldau için ayrılık sinyalleri çalıyor. Rumen yıldız ile Sampdoria'nın haricinde Sevilla ve Fiorentina da ilgileniyor. 32 maçta 4 gol, 3 asistle oynayan 24 yaşındaki futbolcu için Galatasaray, en az 6.5 milyon euro'luk bir bonservis bedeli bekliyor.