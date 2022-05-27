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GALATASARAY HABERLERİ - Cenk Ergün'den seçim açıklaması

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın eski sportif direktörü Cenk Ergün, 11 Haziran'da gerçekleştirilecek ve Dursun Özbek ile Eşref Hamamcıoğlu'nun yarışacağı başkanlık seçimi öncesi yazılı bir açıklama yaptı. (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2022 Cuma 22:29
GALATASARAY HABERLERİ - Cenk Ergün'den seçim açıklaması

Cenk Ergün yazılı açıklamasında, kongre sürecinde adının teknik direktör arayışları ve transfer haberlerinde yer alması nedeniyle açıklama yapma gereği duyduğunu vurgulayarak, "Aksi takdirde gündemle ilgili yaratılan bu durumun, uzun vadede Galatasaray'a zarar vereceğine inanıyorum. Herhangi bir dayanaktan yoksun ve gerçeği yansıtmayan asılsız transfer dedikodularının bu aşamada Galatasaray'ımızın hiçbir unsuruna yarar sağlamayacağını düşünmekteyim." ifadelerini kullandı.

"Galatasaray'a hizmet benim için gurur kaynağıdır." diyen Ergün, şunları kaydetti:

"Galatasaray'a olan sevgim ve bağımla birlikte, her zaman onur duyduğum geçmiş hizmet dönemlerim, geçmişten bugüne aldığım Galatasaray terbiyemin sonucu olarak, her iki değerli başkan adayımıza da aynı yakınlıkta ve aynı uzaklıkta olduğumu belirtmek isterim. Bu süreçte profesyonel olarak resmi bir görevimin ve resmi bir sıfatımın olmadığının altını özellikle çizmek isterim. Bilgi, birikim ve deneyimlerimi, gerektiği anda Galatasaray'ın menfaatleri doğrultusunda kullanacağımı bu vesile ile ifade ederim."

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