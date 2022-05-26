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Kayıp sezon! Galatasaray'da ilginç istatistik dikkat çekti

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'de sezonu 13. sırada tamamlayarak tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan Galatasaray, istatistiksel anlamda da beklentilerin çok uzağında kaldı. Sarı-kırmızılı ekip, özellikle ofansif anlamda beklentilerin çok altında bir görüntü çizdi. Teknik direktör Fatih Terim ve Domenec Torrent dönemleri karşılaştırıldığında ise ilginç bir sonuç ortaya çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2022 Perşembe 11:04
Kayıp sezon! Galatasaray'da ilginç istatistik dikkat çekti

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun en büyük hayal kırıklığı yaratan takımı kuşkusuz Galatasaray oldu.

Kayıp sezon! Galatasaray'da ilginç istatistik dikkat çekti

Ligi 13'üncü sırada bitiren ve Avrupa kupalarından uzak kalmasının yanı sıra tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan sarı-kırmızılı ekip, birçok maçta da performansı dolayısıyla taraftarlarından ciddi eleştiri aldı.

Kayıp sezon! Galatasaray'da ilginç istatistik dikkat çekti

Sezona Fatih Terim ile başlayan ancak tecrübeli teknik adamla yolların ayrılmasının ardından Domenec Torrent ile sezonu kapatan Galatasaray'ın sezon sonunda ortaya çıkan istatistikleri de geçirdiği kötü sezonu kanıtlar nitelikte.

Kayıp sezon! Galatasaray'da ilginç istatistik dikkat çekti

BİTİRİCİLİK SORUNU SEZON BOYUNCA ÇÖZÜLEMEDİ
Sarı-kırmızılı ekipte sezon boyunca en çok yaşanan sorun, kuşkusuz forvet oyuncularının formsuz olmasıydı.

Kayıp sezon! Galatasaray'da ilginç istatistik dikkat çekti

Geçtiğimiz yıl büyük beklentilerle transfer edilen ancak bu yıl bir türlü isteneni veremeyen Mostafa Mohamed'in yanı sıra Brentford'tan tekrar kiralanan Halil Dervişoğlu da istenen çıkışı yapamadı.

Kayıp sezon! Galatasaray'da ilginç istatistik dikkat çekti

Devre arası transfer döneminde kadroya katılan Bafetimbi Gomis de bazı maçlar dışında istenilen katkıyı sağlayamadı.

Kayıp sezon! Galatasaray'da ilginç istatistik dikkat çekti

Galatasaray'ın bitiricilik sorunu, sezon sonunda çıkan istatistiklere de yansımış durumda.

Kayıp sezon! Galatasaray'da ilginç istatistik dikkat çekti

271 farklı ligi kapsayan, 100'den fazla parametrede futbol veri karşılaştırma platformu Comparisonator'un verilerine göre maç başına 13.66 şut çekerek bu alanda zirvede yer alan sarı-kırmızılı ekip, isabetli şut kategorisinde ise maç başına 5.21 ile 8'inci sırada yer alıyor.

Kayıp sezon! Galatasaray'da ilginç istatistik dikkat çekti

Daha dikkat çekici istatistiklerden biri ise maç başına gol beklentisi (xG) 1.74 olan sarı-kırmızılı ekip, bu alanda 4'üncü sırada yer alsa da maç başına attığı 1.34 gol ile bu alanda 13'üncü olarak sezonu kapattı.

Kayıp sezon! Galatasaray'da ilginç istatistik dikkat çekti

LİGİN EN AZ TOP KAZANAN 4 TAKIMINDAN 1'İ
Defansif istatistiklere bakıldığında ise en dikkat çeken parametre, Galatasaray'ın ligin en az top kazanan 4 takımından biri olması.

Kayıp sezon! Galatasaray'da ilginç istatistik dikkat çekti

Sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş'ın maç başına 54.5 ile zirvede olduğu bu alanda 49.6 ile 17'nci sırada yer alıyor.

Kayıp sezon! Galatasaray'da ilginç istatistik dikkat çekti

Sarı-kırmızılar ayrıca kendi yarı sahasında maç başına yaptığı 14.1 top kaybı ile bu alanda da ligde 12'nci sırada sezonu kapattı.

Kayıp sezon! Galatasaray'da ilginç istatistik dikkat çekti

DOMENEC TORRENT DÖNEMİNDE DAHA AZ ŞUT, DAHA AZ PAS, DAHA FAZLA GOL
Sezonu Fatih Terim yönetiminde açan ancak Domenec Torrent ile kapatan Galatasaray'da iki teknik direktörün dönemleri karşılaştırıldığında önemli veriler ortaya çıkıyor.

Kayıp sezon! Galatasaray'da ilginç istatistik dikkat çekti

Comparisonator'un verilerine göre sarı-kırmızılı ekip, Domenec Torrent döneminde daha az şut çekmesine, daha az pas yapmasına rağmen daha fazla gol atma başarısı gösterdi.

Kayıp sezon! Galatasaray'da ilginç istatistik dikkat çekti

Fatih Terim döneminde ligde 1.2 gol ortalaması yakalayan sarı-kırmızılı takım, Torrent'in görev süresince ise maç başına 1.51 gol ortalaması tutturdu.

Kayıp sezon! Galatasaray'da ilginç istatistik dikkat çekti

İSTATİSTİKLERDE İLGİNÇ SONUÇ!
Fatih Terim ile Domenec Torrent dönemleri karşılaştırıldığında ortaya çıkan en ilginç sonuçlardan birisi ise pas parametresinde göze çarpıyor.

Kayıp sezon! Galatasaray'da ilginç istatistik dikkat çekti

Sarı-kırmızılı ekip, Fatih Terim döneminde; pas, başarılı pas, anahtar pas, uzun pas, rakip 3. bölgeye pas, orta ve başarılı orta kategorilerinin tamamında Domenec Torrent döneminin önünde yer aldı.

Kayıp sezon! Galatasaray'da ilginç istatistik dikkat çekti

Terim döneminde ligde 528.4 pas yapan ve bunlardan 449.7'sinde başarılı olan Galatasaray, Torrent döneminde ise 476.5 pasın 403.2 tanesinde isabet yakalayabildi.

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