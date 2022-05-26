Kayıp sezon! Galatasaray'da ilginç istatistik dikkat çekti

271 farklı ligi kapsayan, 100'den fazla parametrede futbol veri karşılaştırma platformu Comparisonator'un verilerine göre maç başına 13.66 şut çekerek bu alanda zirvede yer alan sarı-kırmızılı ekip, isabetli şut kategorisinde ise maç başına 5.21 ile 8'inci sırada yer alıyor.

Daha dikkat çekici istatistiklerden biri ise maç başına gol beklentisi (xG) 1.74 olan sarı-kırmızılı ekip, bu alanda 4'üncü sırada yer alsa da maç başına attığı 1.34 gol ile bu alanda 13'üncü olarak sezonu kapattı.



