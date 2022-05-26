GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a 19'luk forvet! Oumar Traore...

Galatasaray'da yaşanan seçim sürecine rağmen dış basından transfer iddiaları gelmeye devam ediyor.
Galatasaray'da yaşanan seçim sürecine rağmen dış basından transfer iddiaları gelmeye devam ediyor.
Bu kez iddianın adresi Birleşik Arap Emirlikleri.
Takvim'in derlediği ve bazı internet sitelelerinde çıkan haberlere göre sarı-kırmızılılar, Al-Jazira formasını giyen Oumar Traore ile ilgileniyor.
19 yaşındaki Malili futbolcu sağ kanatta görev yapıyor.
Bu sezon yakaladığı çıkışla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye başlayan Traore'yi İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'nun da yakından takip ettiği belirtiliyor.
Bu sezon Al-Jazira formasıyla 27 maça çıkan genç futbolcu 4 gollük performans sergiledi.
1.69 boyundaki Oumar Traore müthiş sürati ve çabukluğu ile ön plana çıkan bir kanat oyuncusu.
3 kez Mali Milli Takımı'nın formasını giyen ve 1 de gol atmayı başaran yıldız futbolcunun kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
2020 yılında ülkesinin takımlarından Stade Malien'den Al-Jazira'ya transfer olan Oumar Traore'nin Transfermakt verilerine göre piyasa değeri 800 bin euro.
Ancak Al-Jazira'nın 19 yaşındaki futbolcu için 3 milyon euro'luk bonservis bedeli belirlediği ifade ediliyor.
OUMAR TRAORE KİMDİR?
20 Temmuz 2002'de Mali'de dünyaya geldi.
Kariyerine Stade Malien altyapısında başladı.
2020'de Al-Jazira'ya transfer oldu.
Bu sezon çıktığı 27 karşılaşmada 4 gole imzasını attı.
19 yaşındaki genç forvet, 1.69 cm boyunda...