GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a 19'luk forvet! Oumar Traore...

1.69 boyundaki Oumar Traore müthiş sürati ve çabukluğu ile ön plana çıkan bir kanat oyuncusu.

3 kez Mali Milli Takımı'nın formasını giyen ve 1 de gol atmayı başaran yıldız futbolcunun kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.