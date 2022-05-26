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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a 19'luk forvet! Oumar Traore...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig'de kabus gibi bir sezon geçiren ve zirvenin oldukça gerisinde kalan Galatasaray'da seçim süreci bekleniyor. Bu arada sarı-kırmızılılarla ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte ayrıntılar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2022 Perşembe 08:43
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a 19'luk forvet! Oumar Traore...

Galatasaray'da yaşanan seçim sürecine rağmen dış basından transfer iddiaları gelmeye devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a 19'luk forvet! Oumar Traore...

Bu kez iddianın adresi Birleşik Arap Emirlikleri.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a 19'luk forvet! Oumar Traore...

Takvim'in derlediği ve bazı internet sitelelerinde çıkan haberlere göre sarı-kırmızılılar, Al-Jazira formasını giyen Oumar Traore ile ilgileniyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a 19'luk forvet! Oumar Traore...

19 yaşındaki Malili futbolcu sağ kanatta görev yapıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a 19'luk forvet! Oumar Traore...

Bu sezon yakaladığı çıkışla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye başlayan Traore'yi İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'nun da yakından takip ettiği belirtiliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a 19'luk forvet! Oumar Traore...

Bu sezon Al-Jazira formasıyla 27 maça çıkan genç futbolcu 4 gollük performans sergiledi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a 19'luk forvet! Oumar Traore...

1.69 boyundaki Oumar Traore müthiş sürati ve çabukluğu ile ön plana çıkan bir kanat oyuncusu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a 19'luk forvet! Oumar Traore...

3 kez Mali Milli Takımı'nın formasını giyen ve 1 de gol atmayı başaran yıldız futbolcunun kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a 19'luk forvet! Oumar Traore...

2020 yılında ülkesinin takımlarından Stade Malien'den Al-Jazira'ya transfer olan Oumar Traore'nin Transfermakt verilerine göre piyasa değeri 800 bin euro.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a 19'luk forvet! Oumar Traore...

Ancak Al-Jazira'nın 19 yaşındaki futbolcu için 3 milyon euro'luk bonservis bedeli belirlediği ifade ediliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a 19'luk forvet! Oumar Traore...

OUMAR TRAORE KİMDİR?

20 Temmuz 2002'de Mali'de dünyaya geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a 19'luk forvet! Oumar Traore...

Kariyerine Stade Malien altyapısında başladı.

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