G.Saray’a dönmese kral olurdu

Fatih Terim, İtalya'da konuşulmaya devam ediyor. Tecrübeli teknik adamın, Fiorentina ve Milan'a gitmesinde büyük payı olan Moreno Roggi, katıldığı bir programda, "Milan'dan ayrıldıktan sonra İnter ve Roma benimle temas kurdu.
Fatih Terim, İtalya'da konuşulmaya devam ediyor. Tecrübeli teknik adamın, Fiorentina ve Milan'a gitmesinde büyük payı olan Moreno Roggi, katıldığı bir programda, "Milan'dan ayrıldıktan sonra İnter ve Roma benimle temas kurdu. Terim'i istiyorlardı. Ancak o Galatasaray'a dönmek için çıldırıyordu. İstanbul'a döndü. Dönmemiş olsa, döneminin en büyük teknik direktörü olabilirdi" ifadesini kullandı.