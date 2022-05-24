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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İşte Dursun Özbek'in ilk transferi!

Sezonu gol kralı olarak tamamlayan Umut Bozok, yeni sezonda Galatasaray forması giyecek.Yeniden başkanlığa soyunan Dursun Özbek'in golcü futbolcu ve menajeriyle prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Özbek 11 Haziran'da seçilmesi halinde Kasımpaşa'yla da masaya oturacak ve transferi noktalayacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2022 Salı 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İşte Dursun Özbek'in ilk transferi!

Galatasaray Başkanlığına yeniden aday olan Dursun Özbek bir yandan seçim hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da transfer için kolları sıvadı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İşte Dursun Özbek'in ilk transferi!

Seçilmeleri halinde 11 Haziran sonrasına hazır olmak isteyen Özbek ilk iş olarak sezonu gol kralı olarak tamamlayan Umut Bozok'la el sıkıştığı bildirildi.


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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İşte Dursun Özbek'in ilk transferi!

Yurt dışında oynadığı dönemde Galatasaraylı olduğunu söylemekten çekinmeyen sarı-kırmızılı formayı giymeyi çok istediğini ifade etmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İşte Dursun Özbek'in ilk transferi!

Golcü oyuncu, bonservisinin alınması halinde Galatasaray'da oynamaktan gurur duyacağını iletti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İşte Dursun Özbek'in ilk transferi!

Kasımpaşa, Umut Bozok'u Fransa'nın Lorient takımından bir sezonluğuna kiralamış ve satın alma opsiyonunu da eline almıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İşte Dursun Özbek'in ilk transferi!

Lacivert-beyazlı kulübün, 800 bin euro'luk bu hakkı kullandıktan sonra 4 milyon euro'ya Umut'u bırakmayı düşündüğü gelen bilgiler arasında...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İşte Dursun Özbek'in ilk transferi!

25 yaşındaki futbolcu ve menajerinden onay alan Galatasaray Başkan Adayı Dursun Özbek'in 11 Haziran'da seçilmeleri halinde ilk iş olarak Kasımpaşa ile masaya oturacak ve transferi bitirecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İşte Dursun Özbek'in ilk transferi!

Umut Bozok, Galatasaray'da bu sezon kiralık olarak forma giyen ve takımdan ayrılan Halil Dervişoğlu'nun yerine forma giyecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İşte Dursun Özbek'in ilk transferi!

Umut'la 3+1 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İşte Dursun Özbek'in ilk transferi!

BURAK'TAN SONRA İLK KEZ

Süper Lig tamamlanırken sezonun gol kralı, 20 golle Kasımpaşa'dan Umut Bozok oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İşte Dursun Özbek'in ilk transferi!

25 yaşındaki futbolcu, 2012- 2013 sezonunda bu unvanı elde eden Burak Yılmaz'dan sonra gol krallığı yarışını zirvede tamamlayabilen ilk yerli futbolcu oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İşte Dursun Özbek'in ilk transferi!

ÖLÜMÜNE GALATASARAY

Umut Bozok, 4 Ağustos 2013 tarihinde, "Ölümüne Galatasaray" diye tweet atmıştı. Bu mesaj halen Umut'un tweet'leri arasında yer alıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İşte Dursun Özbek'in ilk transferi!

28 GOLE KATKI YAPTI

Umut, Lacıvert-beyazlı ekip ile 38 Süper Lig maçının tamamında görev aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İşte Dursun Özbek'in ilk transferi!

25 yaşındaki futbolcu takımı adına 20 gol, 7 asistlik performans sergileyerek 27 gole doğrudan katkı sağlamış oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İşte Dursun Özbek'in ilk transferi!

İstanbul temsilcisi ile 3 kez de Türkiye Kupası maçına çıkan yıldız oyuncu bu maçlarda takımına 1 asistlik katkı sağladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İşte Dursun Özbek'in ilk transferi!

ATTIĞI GOLE SEVİNMEDİ

Nımes Olympique, Lorient, Troyes ve Lorient formaları giydi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İşte Dursun Özbek'in ilk transferi!

Umut Bozok, bu sezon Kasımpaşa formasıyla iki maçta da Galatasaray ağlarını havalandırmayı başardı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İşte Dursun Özbek'in ilk transferi!

Sıkı bir Galatasaray taraftarı olan Umut attığı golleri sevinmemeyi tercih etti.

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