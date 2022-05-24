GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İşte Dursun Özbek'in ilk transferi!

Galatasaray Başkanlığına yeniden aday olan Dursun Özbek bir yandan seçim hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da transfer için kolları sıvadı.
Galatasaray Başkanlığına yeniden aday olan Dursun Özbek bir yandan seçim hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da transfer için kolları sıvadı.
Seçilmeleri halinde 11 Haziran sonrasına hazır olmak isteyen Özbek ilk iş olarak sezonu gol kralı olarak tamamlayan Umut Bozok'la el sıkıştığı bildirildi.
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Yurt dışında oynadığı dönemde Galatasaraylı olduğunu söylemekten çekinmeyen sarı-kırmızılı formayı giymeyi çok istediğini ifade etmişti.